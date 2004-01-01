OpenVPN Access Server on kaupallisen tason VPN-ratkaisu, joka on rakennettu taistelussa testatun avoimen lähdekoodin OpenVPN-protokollan päälle. Se lisää tehokkaan verkkopohjaisen hallintaliittymän, automatisoidun asiakasohjelmiston konfiguroinnin ja monivaiheisen todennuksen, jotta turvallisen VPN:n käyttöönotto olisi mahdollista mille tahansa organisaatiolle. Kaksi ilmaista samanaikaista yhteyttä sisältyy valmiina, ja lisenssejä on saatavilla suuremmille tiimeille.

Access Serverin itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle dedikoidun staattisen IP-osoitteen, täyden hallinnan salausavaimista ja käyttöoikeuskäytännöistä, eikä jaettua infrastruktuuria muiden organisaatioiden kanssa. Toisin kuin isännöidyissä VPN-palveluissa, liikenteesi ei koskaan kulje kolmannen osapuolen kautta — mikä tekee siitä oikean valinnan yrityksille, joilla on tiukat turvallisuus- tai vaatimustenmukaisuusvaatimukset.