Asenna OpenVPN Access Server yhden napsautuksen asennuksella.
Yritystason SSL VPN -palvelin verkkopohjaisella hallintakonsolilla, itsepalveluasiakasportaalilla ja tuella kaikille tärkeimmille alustoille.
OpenVPN Access Server – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
OpenVPN Access Server – mitä sillä voi rakentaa?
OpenVPN Access Server on kaupallisen tason VPN-ratkaisu, joka on rakennettu taistelussa testatun avoimen lähdekoodin OpenVPN-protokollan päälle. Se lisää tehokkaan verkkopohjaisen hallintaliittymän, automatisoidun asiakasohjelmiston konfiguroinnin ja monivaiheisen todennuksen, jotta turvallisen VPN:n käyttöönotto olisi mahdollista mille tahansa organisaatiolle. Kaksi ilmaista samanaikaista yhteyttä sisältyy valmiina, ja lisenssejä on saatavilla suuremmille tiimeille.
Access Serverin itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle dedikoidun staattisen IP-osoitteen, täyden hallinnan salausavaimista ja käyttöoikeuskäytännöistä, eikä jaettua infrastruktuuria muiden organisaatioiden kanssa. Toisin kuin isännöidyissä VPN-palveluissa, liikenteesi ei koskaan kulje kolmannen osapuolen kautta — mikä tekee siitä oikean valinnan yrityksille, joilla on tiukat turvallisuus- tai vaatimustenmukaisuusvaatimukset.
OpenVPN Access Server – tärkeimmät ominaisuudet
Verkkohallintakonsoli
Määritä käyttäjät, todennus, verkon asetukset ja edistyneet VPN-asetukset kattavan selainpohjaisen käyttöliittymän kautta koskematta komentoriviin.
Yhden napsautuksen asiakasohjelmien lataukset
Itsepalveluasiakasportaalin avulla käyttäjät voivat ladata esikonfiguroituja VPN-asiakasohjelmia Windowsille, macOS:lle, Linuxille, iOS:lle ja Androidille yhdellä napsautuksella.
Joustava todennus
Tukee paikallisia tilejä, LDAPia, RADIUSia, SAMLia ja PAMia, joten Access Server integroituu olemassa olevaan identiteetti-infrastruktuuriisi ilman päällekkäistä käyttäjähallintaa.
Hienojakoinen pääsynhallinta
Käyttäjä- ja ryhmäkohtaiset verkkokäytännöt antavat sinun rajoittaa, mihin resursseihin kukin käyttäjä pääsee, varmistaen pienimmän oikeuden pääsyn koko verkossasi.
Jaettu tunnelointi
Reititä vain tietty liikenne VPN:n kautta antaen muun liikenteen käyttää paikallista yhteyttä suoraan, tasapainottaen turvallisuuden ja suorituskyvyn etätyöntekijöille.
OpenVPN Access Server – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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