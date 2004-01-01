Asenna SerpBear yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity hakukoneen sijoitusten seurantaohjelma avainsanojen sijoitusten seuraamiseen Googlessa, Bingissä ja muissa hakukoneissa.
SerpBear – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
SerpBear – mitä sillä voi rakentaa?
SerpBear on avoimen lähdekoodin itse isännöitävä SEO-sijoitusten seurantaohjelma, joka tarkkailee verkkotunnustesi sijoituksia valituilla avainsanoilla Googlessa, Bingissä, Yahoolla, Yandexissä ja DuckDuckGossa. Se hakee päivittäiset SERP-sijoitukset, piirtää sijoitushistorian ja tuo esiin muutokset, jotta voit reagoida algoritmin muutoksiin, sisällön päivityksiin ja kilpailijoiden toimintaan maksamatta avainsanakohtaisia maksuja SaaS-sijoitusten seurantapalvelulle.
SerpBearin itse isännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle rajattomasti verkkotunnuksia ja avainsanoja, valinnaisen Google Search Console -integraation näyttökertojen ja klikkausten seuraamiseen sekä sähköposti- tai webhook-ilmoitukset sijoitusten muuttuessa. Tiedot pysyvät omassa infrastruktuurissasi, joten historialliset sijoitusarkistot säilyvät sinulla sen sijaan, että ne katoaisivat SaaS-tilauksen päättyessä.
SerpBear – tärkeimmät ominaisuudet
Monimoottoriseuranta
Seuraa avainsanojen sijoituksia Googlessa, Bingissä, Yahoolla, Yandexissä ja DuckDuckGossa yhdeltä hallintapaneelista avainsanakohtaisilla historiakartoilla.
Search Console -integraatio
Valinnainen Google Search Console -yhteys lisää näyttökertoja, klikkausprosentteja ja löydettävyystietoja jokaiseen seurattuun avainsanaan.
Mobiili- ja työpöytä-SERP:it
Käytä erillisiä seurantoja mobiili- ja työpöytä-SERP-sijoituksille havaitaksesi laitekohtaiset sijoituserot, jotka vaikuttavat todelliseen liikenteeseen.
Maa- ja kaupunkikohdistus
Määritä jokaiselle avainsanalle kohdemaa, kieli ja kaupunki, jotta hakutulokset heijastavat paikallisia tuloksia yhden globaalin näkymän sijaan.
Ilmoitukset ja viennit
Sähköposti- ja webhook-ilmoitukset käynnistyvät sijoitusmuutoksista, ja CSV-viennit syöttävät tietoja ulkoisiin hallintapaneeleihin tai asiakasraportteihin ilman manuaalista kopiointia ja liittämistä.
Rajattomat avainsanat
Ei avainsanakohtaista hinnoittelua — seuraa niin monta verkkotunnusta ja avainsanaa kuin VPS-resurssisi sallivat ilman tilaustasojen nousua.
SerpBear – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.