SerpBear on avoimen lähdekoodin itse isännöitävä SEO-sijoitusten seurantaohjelma, joka tarkkailee verkkotunnustesi sijoituksia valituilla avainsanoilla Googlessa, Bingissä, Yahoolla, Yandexissä ja DuckDuckGossa. Se hakee päivittäiset SERP-sijoitukset, piirtää sijoitushistorian ja tuo esiin muutokset, jotta voit reagoida algoritmin muutoksiin, sisällön päivityksiin ja kilpailijoiden toimintaan maksamatta avainsanakohtaisia maksuja SaaS-sijoitusten seurantapalvelulle.

SerpBearin itse isännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle rajattomasti verkkotunnuksia ja avainsanoja, valinnaisen Google Search Console -integraation näyttökertojen ja klikkausten seuraamiseen sekä sähköposti- tai webhook-ilmoitukset sijoitusten muuttuessa. Tiedot pysyvät omassa infrastruktuurissasi, joten historialliset sijoitusarkistot säilyvät sinulla sen sijaan, että ne katoaisivat SaaS-tilauksen päättyessä.