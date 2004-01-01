Ota Weblate käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Verkkopohjainen käännöshallintajärjestelmä tiiviillä versionhallintaintegraatiolla saumattomiin lokalisointityönkulkuihin.
Weblate – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Weblate – mitä sillä voi rakentaa?
Weblate on tehokas avoimen lähdekoodin käännöstenhallinta-alusta, joka integroituu suoraan Gitiin, GitHubiin, GitLabiin ja Bitbucketiin pitääkseen käännökset synkronoituna koodipohjasi kanssa. Kääntäjät työskentelevät intuitiivisen verkkokäyttöliittymän kautta, samalla kun muutokset tallennetaan automaattisesti takaisin arkistoihisi, mikä eliminoi manuaaliset tiedostojen vaihdot ja yhdistämiskonfliktit.
Yli 50 tiedostomuodon tuen, sisäänrakennetun käännösmuistin, konekäännösehdotusten ja laaduntarkistusten ansiosta Weblate virtaviivaistaa lokalisointiprosessin jokaista vaihetta. Oman VPS:n itseisännöinti poistaa käyttäjäkohtaiset hinnoittelurajat ja pitää omistusoikeudelliset lähdemerkkijonot luottamuksellisina.
Weblate – tärkeimmät ominaisuudet
Versionhallinta-integraatio
Synkronoi käännökset automaattisesti Git-, GitHub-, GitLab- ja Bitbucket-repositorioiden kanssa ilman manuaalisia tiedostovaihtoja.
Yli 50 tiedostomuotoa
Tukee PO-, XLIFF-, JSON-, Android-resursseja, iOS-merkkijonoja, Java-ominaisuuksia ja kymmeniä muita käännösmuotoja.
Käännösmuisti
Käytä uudelleen aiemmin käännettyjä merkkijonoja eri projekteissa yhdenmukaisuuden ylläpitämiseksi ja lokalisointityön nopeuttamiseksi.
Konekäännös
Hanki automaattisia käännösehdotuksia DeepL:ltä, Google Translate -palvelusta ja LibreTranslate-palvelusta työnkulkujen nopeuttamiseksi.
Laatutarkastukset
Tunnista paikkamerkkivirheet, muotoiluongelmat ja epäjohdonmukaisuudet automaattisesti ennen kuin käännökset siirtyvät tuotantoon.
Työnkulkujen tarkastelu
Määritä hyväksyntäprosessit roolipohjaisilla käyttöoikeuksilla varmistaaksesi käännösten laadun koko tiimissäsi.
Weblate – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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