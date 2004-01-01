Weblate on tehokas avoimen lähdekoodin käännöstenhallinta-alusta, joka integroituu suoraan Gitiin, GitHubiin, GitLabiin ja Bitbucketiin pitääkseen käännökset synkronoituna koodipohjasi kanssa. Kääntäjät työskentelevät intuitiivisen verkkokäyttöliittymän kautta, samalla kun muutokset tallennetaan automaattisesti takaisin arkistoihisi, mikä eliminoi manuaaliset tiedostojen vaihdot ja yhdistämiskonfliktit.

Yli 50 tiedostomuodon tuen, sisäänrakennetun käännösmuistin, konekäännösehdotusten ja laaduntarkistusten ansiosta Weblate virtaviivaistaa lokalisointiprosessin jokaista vaihetta. Oman VPS:n itseisännöinti poistaa käyttäjäkohtaiset hinnoittelurajat ja pitää omistusoikeudelliset lähdemerkkijonot luottamuksellisina.