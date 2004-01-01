Asenna Centrifugo yhdellä napsautuksella.
Skaalautuva reaaliaikainen viestintäpalvelin live-sovellusten rakentamiseen WebSocket- ja julkaise/tilaa-viestinnällä.
Centrifugo – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Centrifugo – mitä sillä voi rakentaa?
Centrifugo on avoimen lähdekoodin, kielestä riippumaton reaaliaikainen viestipalvelin, joka toimittaa pikaviestejä yhdistetyille käyttäjille WebSocketin, HTTP-suoratoiston, Server-Sent Eventsin, WebTransportin ja gRPC:n kautta. Mikä tahansa taustaohjelma – kielestä tai kehyksestä riippumatta – voi julkaista viestejä yksinkertaisen HTTP- tai gRPC-rajapinnan kautta, mikä tekee reaaliaikaisten ominaisuuksien lisäämisestä olemassa oleviin sovelluksiin helppoa ilman niiden uudelleenkirjoittamista.
Centrifugon itseisännöinti VPS:lläsi eliminoi kaupallisten reaaliaikaisten palveluiden, kuten Pusherin tai Ablyn, veloittamat viesti- ja yhteyskohtaiset maksut, samalla kun saat täyden hallinnan skaalauksesta, tiedon reitityksestä ja tietoturvamäärityksistä.
Centrifugo – tärkeimmät ominaisuudet
Kielineutraali integrointi
Mikä tahansa taustaohjelma voi julkaista viestejä yksinkertaisen HTTP- tai gRPC-rajapinnan kautta, joten voit lisätä reaaliaikaisia ominaisuuksia muuttamatta olemassa olevaa teknologiapinoasi.
Viestihistoria ja palautus
Tallentaa viimeisimmät viestit kanavaa kohden ja toistaa automaattisesti vastaamattomat tapahtumat uudelleen yhdistäville asiakkaille, estäen tietojen menetyksen lyhyiden yhteyden katkeamisten aikana.
Vaakasuora skaalattavuus
Redis-pohjainen moottori antaa sinun ajaa useita Centrifugo-solmuja ja käsitellä miljoonia samanaikaisia yhteyksiä käyttäjäkuntasi kasvaessa.
Läsnäolon seuranta
Seuraa, mitkä käyttäjät ovat online-tilassa kullakin kanavalla ja lähettää liittymis-/poistumistapahtumia, mahdollistaen ominaisuuksia, kuten kirjoitusilmaisimet ja aktiivisten käyttäjien luettelot.
Sisäänrakennettu hallintapaneeli
Seuraa yhteyksiä, kanavia ja viestivirtaa reaaliaikaisesti verkon hallintakäyttöliittymän kautta ilman erillisten observointityökalujen asentamista.
Centrifugo – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
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Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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