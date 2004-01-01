Centrifugo on avoimen lähdekoodin, kielestä riippumaton reaaliaikainen viestipalvelin, joka toimittaa pikaviestejä yhdistetyille käyttäjille WebSocketin, HTTP-suoratoiston, Server-Sent Eventsin, WebTransportin ja gRPC:n kautta. Mikä tahansa taustaohjelma – kielestä tai kehyksestä riippumatta – voi julkaista viestejä yksinkertaisen HTTP- tai gRPC-rajapinnan kautta, mikä tekee reaaliaikaisten ominaisuuksien lisäämisestä olemassa oleviin sovelluksiin helppoa ilman niiden uudelleenkirjoittamista.

Centrifugon itseisännöinti VPS:lläsi eliminoi kaupallisten reaaliaikaisten palveluiden, kuten Pusherin tai Ablyn, veloittamat viesti- ja yhteyskohtaiset maksut, samalla kun saat täyden hallinnan skaalauksesta, tiedon reitityksestä ja tietoturvamäärityksistä.