Asenna MindsDB yhden klikkauksen asennuksella.
Tekoälyalusta, jonka avulla voit rakentaa ja kysellä koneoppimismalleja tietokannoistasi käyttäen standardia SQL:ää.
MindsDB – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
MindsDB – mitä sillä voi rakentaa?
MindsDB on avoimen lähdekoodin tekoälyalusta, joka tuo koneoppimisen suoraan olemassa olevaan tietokantainfrastruktuuriisi SQL:n kautta. Sen sijaan, että rakentaisit erillisiä ML-putkia, voit luoda, kouluttaa ja kysellä ennustavia malleja tavallisella SQL-syntaksilla PostgreSQL-, MySQL- tai MongoDB-tietojasi vastaan. Se tukee AutoML:ää, aikasarjaennustusta, luokittelua ja integraatioita OpenAI:n, Hugging Facen ja muiden tekoälypalveluntarjoajien kanssa.
MindsDB:n käyttöönotto omalla VPS:lläsi pitää koulutusdatan ja malliartifaktit infrastruktuurissasi, tarjoaa omistetut resurssit mallien koulutukseen ja eliminoi ennustekohtaiset pilvikustannukset – tehden tekoälystä saavutettavan datatiimeille ennustettavilla kiinteillä kustannuksilla.
MindsDB – tärkeimmät ominaisuudet
SQL-pohjainen koneoppiminen
Luo ja kysy koneoppimismalleja standardilla SQL:llä — ilman Python-kehyksiä tai erillisiä ML-putkia.
AutoML-moottori
Automaattinen piirremuokkaus ja mallin valinta vähentävät tarvittavaa asiantuntemusta tarkkojen ennustemallien käyttöönottoon.
Monitietokantatuki
Yhdistä PostgreSQLiin, MySQLiin, MongoDB:hen ja muihin kouluttaaksesi malleja suoraan olemassa olevien tuotantotietojesi perusteella.
AI-mallien integraatiot
Integroi OpenAI, Hugging Face ja muut palveluntarjoajat lisätäksesi GPT-pohjaisia NLP- ja mukautettuja tekoälyominaisuuksia SQL:n kautta.
Aikasarjaennustaminen
Rakenna kysynnän ennustus-, poikkeamanhavaitsemis- ja varaston ennustusmalleja ilman erikoistunutta ML-osaamista.
MindsDB – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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