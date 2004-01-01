MindsDB on avoimen lähdekoodin tekoälyalusta, joka tuo koneoppimisen suoraan olemassa olevaan tietokantainfrastruktuuriisi SQL:n kautta. Sen sijaan, että rakentaisit erillisiä ML-putkia, voit luoda, kouluttaa ja kysellä ennustavia malleja tavallisella SQL-syntaksilla PostgreSQL-, MySQL- tai MongoDB-tietojasi vastaan. Se tukee AutoML:ää, aikasarjaennustusta, luokittelua ja integraatioita OpenAI:n, Hugging Facen ja muiden tekoälypalveluntarjoajien kanssa.

MindsDB:n käyttöönotto omalla VPS:lläsi pitää koulutusdatan ja malliartifaktit infrastruktuurissasi, tarjoaa omistetut resurssit mallien koulutukseen ja eliminoi ennustekohtaiset pilvikustannukset – tehden tekoälystä saavutettavan datatiimeille ennustettavilla kiinteillä kustannuksilla.