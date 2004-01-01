Asenna ByteStash yhden napsautuksen asennuksella.
Itseisännöity koodinpätkänhallinta syntaksikorostuksella, kokotekstihakuominaisuudella ja valinnaisella kertakirjautumisella (SSO) kehittäjille ja tiimeille.
ByteStash – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
ByteStash – mitä sillä voi rakentaa?
ByteStash on itse isännöity verkkosovellus koodinpätkien tallentamiseen, järjestämiseen ja jakamiseen yhdessä haettavassa kirjastossa. Se tukee kymmeniä ohjelmointikieliä täydellä syntaksikorostuksella, antaa sinun suodattaa kielen tai avainsanan mukaan, kiinnittää suosikkeja nopeaa käyttöä varten ja jakaa koodinpätkiä julkisesti ilman, että vastaanottajilta vaaditaan tilejä.
Toisin kuin pilvipohjaiset koodinpätkätyökalut, ByteStash toimii kokonaan omassa infrastruktuurissasi kevyellä SQLite-tietokannalla — ulkoisia palveluita ei tarvita. Se sisältää täyden REST-rajapinnan Swagger-dokumentaatiolla ja valinnaisen OpenID Connect -integraation, mikä tekee siitä yhtä sopivan yksittäisille kehittäjille kuin keskitettyä identiteetinhallintaa käyttäville tiimeillekin.
ByteStash – tärkeimmät ominaisuudet
Syntaksin korostus
Tukee kymmeniä ohjelmointikieliä, joten jokainen koodinpätkä renderöidään tarkalla, luettavalla syntaksivärityksellä.
Täystekstihaku
Hae ja suodata koko koodinpätkäkirjastoasi kielen, avainsanan tai tunnisteen perusteella löytääksesi juuri sen, mitä tarvitset sekunneissa.
Julkinen jakaminen
Jaa yksittäisiä koodeja tai kokoelmia julkisten linkkien kautta — vastaanottajat eivät tarvitse tiliä nähdäkseen ne.
REST API -käyttö
Täysi CRUD-API sisäänrakennetulla Swagger-dokumentaatiolla mahdollistaa katkelmien haun integroinnin skripteihin, editoreihin tai CI-putkiin.
SSO-integraatio
Yhdistä mikä tahansa OpenID Connect -palveluntarjoaja ottaaksesi käyttöön kertakirjautumisen tiimeille, jotka käyttävät jo keskitettyä identiteetinhallintaa.
ByteStash – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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