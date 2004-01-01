ByteStash on itse isännöity verkkosovellus koodinpätkien tallentamiseen, järjestämiseen ja jakamiseen yhdessä haettavassa kirjastossa. Se tukee kymmeniä ohjelmointikieliä täydellä syntaksikorostuksella, antaa sinun suodattaa kielen tai avainsanan mukaan, kiinnittää suosikkeja nopeaa käyttöä varten ja jakaa koodinpätkiä julkisesti ilman, että vastaanottajilta vaaditaan tilejä.

Toisin kuin pilvipohjaiset koodinpätkätyökalut, ByteStash toimii kokonaan omassa infrastruktuurissasi kevyellä SQLite-tietokannalla — ulkoisia palveluita ei tarvita. Se sisältää täyden REST-rajapinnan Swagger-dokumentaatiolla ja valinnaisen OpenID Connect -integraation, mikä tekee siitä yhtä sopivan yksittäisille kehittäjille kuin keskitettyä identiteetinhallintaa käyttäville tiimeillekin.