RustFS on tehokas, hajautettu objektitallennusjärjestelmä, joka on rakennettu kokonaan Rustilla. Se tarjoaa täyden Amazon S3 API -yhteensopivuuden yhdistettynä Rustin muistiturvallisuustakuisiin ja raakaan suorituskykyyn, joka ylittää perinteiset ratkaisut. RustFS on suunniteltu datalakeille, tekoäly-/koneoppimisputkille ja suurille datakuormituksille, ja se käyttää virheenkorjauskoodausta suojautuakseen tietojen menetykseltä ja bitrot-tunnistusta varmistaakseen pitkäaikaisen tietojen eheyden.

RustFS:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa objektitallennusinfrastruktuurisi täysin hallintaasi – ei gigatavukohtaisia maksuja, ei poistumismaksuja eikä toimittajalukitusta. Sisäänrakennetun verkkokonsolin avulla voit hallita säilöjä, määrittää käyttöoikeuskäytäntöjä ja seurata tallennustilan käyttöä ilman lisätyökaluja.