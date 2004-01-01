Asenna RustFS yhden napsautuksen asennuksella.
S3-yhteensopiva hajautettu objektitallennus, joka on rakennettu Rustilla tekoälytyökuormia, datajärviä ja pilvinatiiveja sovelluksia varten.
RustFS – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
RustFS – mitä sillä voi rakentaa?
RustFS on tehokas, hajautettu objektitallennusjärjestelmä, joka on rakennettu kokonaan Rustilla. Se tarjoaa täyden Amazon S3 API -yhteensopivuuden yhdistettynä Rustin muistiturvallisuustakuisiin ja raakaan suorituskykyyn, joka ylittää perinteiset ratkaisut. RustFS on suunniteltu datalakeille, tekoäly-/koneoppimisputkille ja suurille datakuormituksille, ja se käyttää virheenkorjauskoodausta suojautuakseen tietojen menetykseltä ja bitrot-tunnistusta varmistaakseen pitkäaikaisen tietojen eheyden.
RustFS:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa objektitallennusinfrastruktuurisi täysin hallintaasi – ei gigatavukohtaisia maksuja, ei poistumismaksuja eikä toimittajalukitusta. Sisäänrakennetun verkkokonsolin avulla voit hallita säilöjä, määrittää käyttöoikeuskäytäntöjä ja seurata tallennustilan käyttöä ilman lisätyökaluja.
RustFS – tärkeimmät ominaisuudet
S3 API -yhteensopiva
Toimii minkä tahansa S3-yhteensopivan asiakasohjelman, SDK:n tai työkalun kanssa — siirrä olemassa olevat työnkulut ilman koodimuutoksia.
Erase-koodaus
Jakaa tietoja useille taltioille redundanssin avulla, jotta tallennustila pysyy ehjänä, vaikka yksittäisiä levyjä vioittuu.
Web-hallintakonsoli
Selainpohjainen käyttöliittymä säilöjen luomiseen, pääsyavainten hallintaan, elinkaarikäytäntöjen asettamiseen ja tallennustilan käytön seurantaan.
Korkea Suorituskyky
Rakennettu Rustilla muistin turvallisuuden ja nopeuden vuoksi — vertailutestit osoittavat jopa 2,3 kertaa suuremman suorituskyvyn kuin vaihtoehdoilla pienobjektikuormituksissa.
Tapahtumailmoitukset
Käynnistä webhookit säilötapahtumien, kuten objektin luomisen ja poistamisen, yhteydessä integroidaksesi ne jatkokäsittelyputkiin.
Identiteetin integrointi
Tukee OIDC/OpenID Connectiä ja OpenStack Keystonea yritysten kertakirjautumiseen ja monivuokraajakäyttöönottoihin.
RustFS – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.