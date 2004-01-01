Liitteenä on avoimen lähdekoodin verkkosovellus yksityisten, päästä päähän salattujen muistiinpanojen lähettämiseen. Käyttämällä selaimen omia krypto-rajapintoja se salaa sisällön asiakaspuolella ennen kuin se edes saavuttaa palvelimen – mikä tarkoittaa, että isännällä ei koskaan ole pääsyä salaamattomaan tekstiin. Muistiinpanot voidaan asettaa tuhoutumaan itsestään yhden lukukerran jälkeen tai vanhenemaan määritettävän ajan kuluttua.

Enclosed-sovelluksen itseisännöinti VPS-palvelimellasi varmistaa, että salattu muistiinpanotallennus pysyy kokonaan omassa infrastruktuurissasi. Organisaatiot, jotka käsittelevät arkaluonteisia tunnuksia, API-avaimia tai luottamuksellisia tietoja, saavat täyden hallinnan tietojen sijainnista ja voivat määrätä mukautettuja vanhenemiskäytäntöjä luottamatta kolmannen osapuolen isännöimiin palveluihin.