Asenna mukana toimitettu yhdellä napsautuksella.
Minimalistinen verkkosovellus yksityisten salattujen muistiinpanojen jakamiseen vanhenemisasetuksilla ja salasanasuojauksella.
Enclosed – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Enclosed – mitä sillä voi rakentaa?
Liitteenä on avoimen lähdekoodin verkkosovellus yksityisten, päästä päähän salattujen muistiinpanojen lähettämiseen. Käyttämällä selaimen omia krypto-rajapintoja se salaa sisällön asiakaspuolella ennen kuin se edes saavuttaa palvelimen – mikä tarkoittaa, että isännällä ei koskaan ole pääsyä salaamattomaan tekstiin. Muistiinpanot voidaan asettaa tuhoutumaan itsestään yhden lukukerran jälkeen tai vanhenemaan määritettävän ajan kuluttua.
Enclosed-sovelluksen itseisännöinti VPS-palvelimellasi varmistaa, että salattu muistiinpanotallennus pysyy kokonaan omassa infrastruktuurissasi. Organisaatiot, jotka käsittelevät arkaluonteisia tunnuksia, API-avaimia tai luottamuksellisia tietoja, saavat täyden hallinnan tietojen sijainnista ja voivat määrätä mukautettuja vanhenemiskäytäntöjä luottamatta kolmannen osapuolen isännöimiin palveluihin.
Enclosed – tärkeimmät ominaisuudet
Asiakaspuolen salaus
Muistiinpanot salataan selaimessa ennen siirtoa käyttäen natiiveja Web Crypto API -rajapintoja, joten palvelin ei koskaan näe salaamatonta sisältöä.
Itsetuhoutuvat muistiinpanot
Aseta muistiinpanot vanhenemaan yhden lukukerran tai määritellyn aikaikkunan jälkeen, varmistaen, ettei arkaluonteinen tieto säily tarpeettoman kauan.
Salasanasuojaus
Lisää valinnainen salasana mihin tahansa muistiinpanoon, vaatien vastaanottajia todentamaan itsensä ennen kuin sisältö voidaan purkaa ja näyttää.
Jaettavat linkit
Jokainen muistiinpano luo yksilöllisen URL-osoitteen, joka voidaan lähettää sähköpostitse, chatissa tai tekstiviestillä – vastaanottajalta ei vaadita tiliä tai rekisteröitymistä.
Kevyt käyttöönotto
Yksi säiliö minimaalisilla resurssivaatimuksilla tekee Enclosedin helpoksi ajaa muiden palveluiden rinnalla samalla VPS:llä.
Enclosed – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
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