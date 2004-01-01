Ota Pinry käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Itse isännöity Pinterest-tyylinen kuvataulu kuvien ja videoiden tallentamiseen, merkitsemiseen ja järjestämiseen.
Pinry – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Pinry – mitä sillä voi rakentaa?
Pinry on avoimen lähdekoodin, itse isännöitävä kuvataulu, jonka avulla voit kerätä, merkitä ja selata kuvia, videoita ja verkkosivuja visuaalisesti miellyttävässä ruudukkoasettelussa — samankaltainen kuin Pinterest, mutta täysin omassa hallinnassasi. Se yhdistää Django REST Framework -taustaohjelman Vue.js-käyttöliittymään ja toimitetaan yhtenä Docker-konttina, jonka taustalla on SQLite riippumattoman asennuksen mahdollistamiseksi.
Pinryn itse isännöinti tarkoittaa, että henkilökohtainen kokoelmasi pysyy yksityisenä omalla VPS-palvelimellasi, ilman algoritmisia syötteitä, mainoksia ja ilman tiliä selaamiseen, jos otat julkisen pääsyn käyttöön. Monikäyttäjätuki, julkiset ja yksityiset taulut, selainlaajennusten yhteensopivuus ja täysi REST API tekevät siitä sopivan sekä henkilökohtaisiin kokoelmiin että pienille yhteistyötiimeille.
Pinry – tärkeimmät ominaisuudet
Tunnistepohjainen löytäminen
Määritä useita tunnisteita jokaiseen nastaan ja suodata koko kokoelmasi välittömästi tunnisteen perusteella – sisäkkäisiä kansioita ei tarvita.
Monikäyttäjätaulut
Luo erilliset taulut käyttäjää kohden ja hallitse näkyvyyttä julkisilla tai yksityisillä käyttöoikeusasetuksilla kullekin taululle.
Selainlaajennuksen tuki
Tallenna kuvia suoraan miltä tahansa verkkosivulta Pinry-taulullesi virallisen selainlaajennuksen avulla.
REST API
Automatisoi pinien luonti ja hallitse kokoelmia ohjelmallisesti sisäänrakennetun Django REST Framework API:n kautta.
Moniarkkitehtuuri-Docker-image
Virallinen levykuva tukee AMD64:ää, ARMv7:ää ja ARMv8:aa – toimii niin tavallisilla VPS-palvelimilla kuin ARM-pohjaisilla korteillakin.
Pinry – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.