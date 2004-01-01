Pinry on avoimen lähdekoodin, itse isännöitävä kuvataulu, jonka avulla voit kerätä, merkitä ja selata kuvia, videoita ja verkkosivuja visuaalisesti miellyttävässä ruudukkoasettelussa — samankaltainen kuin Pinterest, mutta täysin omassa hallinnassasi. Se yhdistää Django REST Framework -taustaohjelman Vue.js-käyttöliittymään ja toimitetaan yhtenä Docker-konttina, jonka taustalla on SQLite riippumattoman asennuksen mahdollistamiseksi.

Pinryn itse isännöinti tarkoittaa, että henkilökohtainen kokoelmasi pysyy yksityisenä omalla VPS-palvelimellasi, ilman algoritmisia syötteitä, mainoksia ja ilman tiliä selaamiseen, jos otat julkisen pääsyn käyttöön. Monikäyttäjätuki, julkiset ja yksityiset taulut, selainlaajennusten yhteensopivuus ja täysi REST API tekevät siitä sopivan sekä henkilökohtaisiin kokoelmiin että pienille yhteistyötiimeille.