Easy!Appointments on kattava, avoimen lähdekoodin ajanvarausalusta, jonka avulla palveluyritykset voivat tarjota online-ajanvarausta ilman varauskohtaisia maksuja tai alustariippuvuutta. Asiakkaat näkevät reaaliaikaisen saatavuuden ja varaavat aikoja itse, mikä vähentää puhelinteruption ja henkilöstön manuaalisen kalenterinhallinnan tarvetta.

Järjestelmä tukee useita palveluntarjoajia itsenäisillä kalentereilla, muokattavilla varauslomakkeilla ja automaattisilla sähköpostimuistutuksilla, jotka vähentävät peruuttamattomia käyntejä. Google Kalenteri -synkronointi pitää aikataulut ajan tasalla henkilöstön jo käyttämien työkalujen kanssa. Alat terveydenhuollosta ja kauneudenhoidosta konsultointiin ja koulutukseen luottavat Easy!Appointmentsiin sen selkeän käyttöliittymän ja joustavan konfiguraation vuoksi. Tämä käyttöönotto yhdistää sovelluksen MySQL-tietokantaan luotettavan ajanvarausdatan säilyttämiseksi.