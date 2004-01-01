Asenna Easy!Appointments yhden napsautuksen asennuksena.
Ilmainen avoimen lähdekoodin ajanvarausjärjestelmä asiakkaan itsepalveluvarauksella, usean palveluntarjoajan kalentereilla ja automaattisilla sähköposti-ilmoituksilla.
Easy!Appointments – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Easy!Appointments – mitä sillä voi rakentaa?
Easy!Appointments on kattava, avoimen lähdekoodin ajanvarausalusta, jonka avulla palveluyritykset voivat tarjota online-ajanvarausta ilman varauskohtaisia maksuja tai alustariippuvuutta. Asiakkaat näkevät reaaliaikaisen saatavuuden ja varaavat aikoja itse, mikä vähentää puhelinteruption ja henkilöstön manuaalisen kalenterinhallinnan tarvetta.
Järjestelmä tukee useita palveluntarjoajia itsenäisillä kalentereilla, muokattavilla varauslomakkeilla ja automaattisilla sähköpostimuistutuksilla, jotka vähentävät peruuttamattomia käyntejä. Google Kalenteri -synkronointi pitää aikataulut ajan tasalla henkilöstön jo käyttämien työkalujen kanssa. Alat terveydenhuollosta ja kauneudenhoidosta konsultointiin ja koulutukseen luottavat Easy!Appointmentsiin sen selkeän käyttöliittymän ja joustavan konfiguraation vuoksi. Tämä käyttöönotto yhdistää sovelluksen MySQL-tietokantaan luotettavan ajanvarausdatan säilyttämiseksi.
Easy!Appointments – tärkeimmät ominaisuudet
Asiakkaan itsepalveluvaraus
Asiakkaat näkevät reaaliaikaisen saatavuuden ja varaavat aikoja verkossa ilman edestakaista viestittelyä henkilökunnan kanssa.
Monipalveluntarjoajan kalenterit
Hallinnoi yksittäisiä kalentereita ja saatavuusikkunoita jokaiselle palveluntarjoajalle estäen päällekkäiset varaukset tiimien välillä.
Automatisoidut ilmoitukset
Lähettää vahvistus- ja muistutusviestejä automaattisesti, vähentäen poisjääntien määrää ilman manuaalista seurantaa.
Google Kalenterin synkronointi
Synkronoi varaukset Google Kalenterin kanssa, jotta palveluntarjoajat näkevät tapaamiset muun aikataulunsa ohella.
Mukautettavat varauslomakkeet
Räätälöi kentät, jotka asiakkaat täyttävät varauksen yhteydessä, kerätäksesi tiedot, joita kukin palvelutyyppi vaatii.
Easy!Appointments – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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