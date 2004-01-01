Asenna Tianji yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin kaikki yhdessä -näkymäkeskus, joka yhdistää verkkosivuston analytiikan, käytettävyyden valvonnan ja palvelimen tilan seurannan yhdelle hallintapaneelille.
Tianji – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Tianji – mitä sillä voi rakentaa?
Tianji on avoimen lähdekoodin all-in-one-tietokeskus, joka yhdistää verkkosivustoanalytiikan, käytettävyyden valvonnan ja palvelimen tilan seurannan yhden käyttöliittymän alle. Sen sijaan, että hallitsisit erillisiä työkaluja jokaiseen tarpeeseen, Tianji antaa sinun seurata kävijämittareita, valvoa palveluidesi tavoitettavuutta ja raportoida palvelimiesi kunnosta – kaikki yhdeltä hallintapaneelilta yhtenäisellä ilmoitusjärjestelmällä.
Tianji on rakennettu niin tiimeille kuin yksittäisille käyttäjillekin, ja se tukee monen käyttäjän pääsyä roolipohjaisilla käyttöoikeuksilla ja rajoittaa uusien rekisteröintien tekemistä oletuksena, jotta vain kutsutut käyttäjät voivat liittyä. Integroitu OpenAPI tarjoaa ohjelmallisen pääsyn kaikkiin tietoihin. Itseisännöinti pitää analytiikka- ja valvontatietosi omassa infrastruktuurissasi, poissa kolmannen osapuolen alustoilta.
Tianji – tärkeimmät ominaisuudet
Verkkosivuston analytiikka
Seuraa sivun katselukertoja, yksilöllisiä kävijöitä, viittauslähteitä ja UTM-parametreja luottamatta Google Analyticsiin tai lähettämättä tietoja kolmansille osapuolille.
Käytettävyyden valvonta
Tarkista jatkuvasti, ovatko verkkosivustosi ja API-rajapintasi tavoitettavissa, ja saat välittömästi hälytyksen, kun palvelu kaatuu.
Palvelimen tilan seuranta
Asenna kevyt Tianji-raportoija mille tahansa palvelimelle suoratoistamaan suorittimen, muistin, levyn ja verkon mittareita takaisin hallintapaneeliisi.
Älykkäät ilmoitukset
Reititä käyttökatkos- ja palvelinongelmahälytykset Telegramiin, Slackiin, sähköpostiin, webhookeihin ja muihin kanaviin yhdestä kokoonpanosta.
OpenAPI-käyttö
Täysin dokumentoitu REST-rajapinta mahdollistaa analytiikka- ja valvontatietojen ohjelmallisen kyselyn mukautettuja hallintapaneeleja tai integraatioita varten.
Tianji – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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