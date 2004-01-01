Jopa 69 % alennus DB Browser for SQLite tuotteelle

Deploy DB Browser for SQLite in one click installation.

Visual, browser-based tool for creating, inspecting, and editing SQLite databases without command-line tools or native app installs.

Julkaise sovelluksesi välittömästi
Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49  € /kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Deploy DB Browser for SQLite in one click installation.

DB Browser for SQLite – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99  €
5,49  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 131,76 € (normaali hinta 431,76 €). Uusintahinta 11,99 €/kk.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99  €
7,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 191,76 € (normaali hinta 527,76 €). Uusintahinta 14,99 €/kk.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99  €
10,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 263,76 € (normaali hinta 863,76 €). Uusintahinta 27,99 €/kk.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99  €
21,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 527,76 € (normaali hinta 1 559,76 €). Uusintahinta 49,99 €/kk.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99  €
5,49  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 131,76 € (normaali hinta 431,76 €). Uusintahinta 11,99 €/kk.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99  €
7,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 191,76 € (normaali hinta 527,76 €). Uusintahinta 14,99 €/kk.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99  €
10,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 263,76 € (normaali hinta 863,76 €). Uusintahinta 27,99 €/kk.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99  €
21,99  € /kk
Valitse paketti
Saat 24 kuukautta hintaan 527,76 € (normaali hinta 1 559,76 €). Uusintahinta 49,99 €/kk.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

DB Browser for SQLite – mitä sillä voi rakentaa?

DB Browser for SQLite provides a graphical interface for working with SQLite databases directly in your browser — no native application or SSH session required. You can create and modify tables, browse and edit records in a spreadsheet-like view, run SQL queries with syntax highlighting, and import or export data in CSV, JSON, and SQL formats. It also supports index, view, and trigger management through intuitive visual dialogs.

Running it on your VPS is especially useful when other applications on the same server use SQLite for storage — you get immediate browser-based access to inspect and modify those databases from any device without transferring files off the server.

Aloita tästä
{name} – mitä sillä voi rakentaa?

DB Browser for SQLite – tärkeimmät ominaisuudet

Browser-based access

Access your SQLite databases from any device with a browser — no native app installation or SSH access needed.

Visual table editor

Create, modify, and browse table data in a spreadsheet-like interface with support for all column types and constraints.

SQL query editor

Execute SQL with syntax highlighting and auto-completion, then view, copy, or export results directly from the interface.

Import and export

Import data from CSV and SQL files and export query results or full databases in multiple formats for analysis or backup.

Schema management

Manage indexes, views, triggers, and foreign keys through visual dialogs without writing DDL statements manually.

DB Browser for SQLite – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
Aloita tästä
Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀

Noel
Noel

Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.

Omkar
Omkar

Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.

Sylvain
Sylvain

Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.

Martin K
Martin K

Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.

30 päivän tyytyväisyystakuu

Kokeile ilman riskejä 30 päivän tyytyväisyystakuumme turvin. Katso lisätiedot hyvityskäytännöstämme.

Aloita tästä

Tutustu muihin käyttöönotettaviin sovelluksiin

PostgreSQL

PostgreSQL

PostgreSQL is a powerful, open-source object-relational database system

Valitse
Visual Studio Code Server

Visual Studio Code Server

Käytä Visual Studio Codea selaimessasi missä tahansa

Valitse
Adminer

Adminer

Monipuolinen tietokannan hallintaliittymä, joka tukee yli 11 tietokantajärjestelmää

Valitse
Katso kaikki sovellukset

Huolehdimme yksityisyydestäsi

Tämä sivusto käyttää evästeitä, joita käytetään sivuston virheettömän toiminnan varmistamiseksi, tiedon saamiseksi vuorovaikutuksestasi sivuston kanssa sekä markkinointitarkoituksiin. Suostumuksellasi hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi mainosten kohdentamiseksi ja personoimiseksi sekä analyysitarkoituksiin tavalla, joka on eritelty evästekäytännössämme.