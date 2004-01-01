EmonCMS on OpenEnergyMonitor-projektin avoimen lähdekoodin taustaohjelmisto, joka on rakennettu erityisesti aikasarjaenergia-, lämpötila- ja ympäristötiedoille. Toisin kuin yleiskäyttöiset hallintapaneelit, jokainen komponentti – syötteen käsittelyputkista PHPFina- ja PHPTimeSeries-tallennusmoottoreihin – on viritetty vuosien korkearesoluutioiselle anturidatalle vaatimattomalla laitteistolla.

EmonCMS:n itseisännöinti VPS:llä pitää kotitalous-, aurinko-, lämpöpumppu- ja IoT-mittaukset täysin hallinnassasi, ilman syötekohtaisia rajoituksia tai pilvitilauksia. Mukana toimitettu MQTT-välittäjä, MariaDB ja Redis-pino hyväksyvät dataa emonPi:stä, emonTx:stä, ESPHomesta, Home Assistantista ja mistä tahansa HTTP- tai MQTT-yhteensopivasta anturista.