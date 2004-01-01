Asenna EmonCMS yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin verkkosovellus energian, lämpötilan ja ympäristöanturien datan kirjaamiseen ja visualisointiin ajan mittaan.
EmonCMS – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
EmonCMS – mitä sillä voi rakentaa?
EmonCMS on OpenEnergyMonitor-projektin avoimen lähdekoodin taustaohjelmisto, joka on rakennettu erityisesti aikasarjaenergia-, lämpötila- ja ympäristötiedoille. Toisin kuin yleiskäyttöiset hallintapaneelit, jokainen komponentti – syötteen käsittelyputkista PHPFina- ja PHPTimeSeries-tallennusmoottoreihin – on viritetty vuosien korkearesoluutioiselle anturidatalle vaatimattomalla laitteistolla.
EmonCMS:n itseisännöinti VPS:llä pitää kotitalous-, aurinko-, lämpöpumppu- ja IoT-mittaukset täysin hallinnassasi, ilman syötekohtaisia rajoituksia tai pilvitilauksia. Mukana toimitettu MQTT-välittäjä, MariaDB ja Redis-pino hyväksyvät dataa emonPi:stä, emonTx:stä, ESPHomesta, Home Assistantista ja mistä tahansa HTTP- tai MQTT-yhteensopivasta anturista.
EmonCMS – tärkeimmät ominaisuudet
Aikasarjasyötteet
Mukautetut PHPFina- ja PHPTimeSeries-moottorit tallentavat vuosien korkearesoluutioisia anturilukemia paljon tehokkaammin kuin yleinen SQL-tietokanta.
MQTT- ja HTTP-syötteet
Vastaanota tietoja emonPi:stä, emonTx:stä, ESPHomesta, Home Assistantista tai mistä tahansa laitteesta, joka voi julkaista MQTT:n tai kutsua HTTP APIa.
Syötteen käsittely
Ketjuta yksikkömuunnoksia, teho-energia-akkumulaattoreita, nopeusrajoituksia ja virtuaalisia syötteitä ilman koodin tai ulkoisten skriptien kirjoittamista.
Kojelaudat ja kaaviot
Vedä ja pudota -kojelautamuokkain, jossa on monisarjakaavioita, mittareita ja pylväskaavioita reaaliaikaisen ja historiallisen anturidatan visualisointiin.
Sovellukset energiankulutukseen
Valmiit sovellukset aurinkosähköjärjestelmiin, lämpöpumppuihin, sähköajoneuvoihin ja kotitalouksien kulutukseen tuovat esiin oivalluksia ilman manuaalista määritystä.
REST API ja viennit
Lue ja kirjoita jokaista syötettä dokumentoidun REST API:n kautta ja vie raakaa CSV-dataa offline-analyysiä tai varmuuskopiointia varten.
EmonCMS – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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