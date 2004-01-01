Asenna DocuSeal yhden klikkauksen asennuksella.
Ilmainen avoimen lähdekoodin sähköisen allekirjoituksen alusta asiakirjojen allekirjoitustyönkulkujen luomiseen, lähettämiseen ja hallintaan.
DocuSeal – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
DocuSeal – mitä sillä voi rakentaa?
DocuSeal on ilmainen, avoimen lähdekoodin sähköisen allekirjoituksen alusta, joka tarjoaa kaupallisten palveluiden, kuten DocuSignin ja PandaDocin, ydintoiminnot — vedä ja pudota -kenttien sijoittelu, useat allekirjoitustyypit, automaattiset muistutukset ja täydelliset tarkastusketjut — ilman tilauskustannuksia tai asiakirjakohtaisia maksuja.
DocuSealin itseisännöinti VPS-palvelimellasi tarkoittaa, että sopimuksesi, suostumuksesi ja allekirjoitetut asiakirjasi tallennetaan kokonaan omaan infrastruktuuriisi. Arkaluonteiset yritysasiakirjat eivät koskaan kulje kolmannen osapuolen alustan kautta, mikä yksinkertaistaa GDPR:n ja muiden tietosuojamääräysten noudattamista antaen sinulle samalla rajattoman asiakirjojen tallennus- ja käsittelykapasiteetin.
DocuSeal – tärkeimmät ominaisuudet
Vedä ja pudota -lomakerakentaja
Aseta allekirjoituskentät, nimikirjaimet, päivämäärät ja mukautetut lomakekentät minne tahansa PDF-tiedostoon visuaalisen editorin avulla — koodausta ei tarvita.
Useita allekirjoitustyyppejä
Allekirjoittajat voivat piirtää, kirjoittaa tai ladata allekirjoituksensa, mikä mukautuu henkilökohtaisiin mieltymyksiin millä tahansa laitteella.
Massalähetys
Lähetä sama asiakirja sadoille allekirjoittajille kerralla, tehden massasopimusten jakelusta nopeaa ja hallittavaa.
Automatisoidut muistutukset
Allekirjoitusta odottavat ilmoitukset lähetetään automaattisesti, mikä vähentää manuaalisen seurannan tarvetta asiakirjojen ajoissa viimeistelyssä.
Asiakirjamallit
Tallenna uudelleenkäytettävät asiakirjamallit, jotta toistuvat työnkulut, kuten salassapitosopimukset tai perehdytyslomakkeet, voidaan käynnistää sekunneissa.
DocuSeal – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.