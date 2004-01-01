DocuSeal on ilmainen, avoimen lähdekoodin sähköisen allekirjoituksen alusta, joka tarjoaa kaupallisten palveluiden, kuten DocuSignin ja PandaDocin, ydintoiminnot — vedä ja pudota -kenttien sijoittelu, useat allekirjoitustyypit, automaattiset muistutukset ja täydelliset tarkastusketjut — ilman tilauskustannuksia tai asiakirjakohtaisia maksuja.

DocuSealin itseisännöinti VPS-palvelimellasi tarkoittaa, että sopimuksesi, suostumuksesi ja allekirjoitetut asiakirjasi tallennetaan kokonaan omaan infrastruktuuriisi. Arkaluonteiset yritysasiakirjat eivät koskaan kulje kolmannen osapuolen alustan kautta, mikä yksinkertaistaa GDPR:n ja muiden tietosuojamääräysten noudattamista antaen sinulle samalla rajattoman asiakirjojen tallennus- ja käsittelykapasiteetin.