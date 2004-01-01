LNbits on ilmainen, avoimen lähdekoodin Bitcoin Lightning Network -lompakko- ja tilitjärjestelmä, joka muuttaa minkä tahansa yhteensopivan Lightning-taustaohjelman monen käyttäjän alustaksi. Yhden solmulompakon sijaan LNbitsin avulla voit luoda rajattomasti alilompakoita, joilla jokaisella on omat API-avaimensa, saldonsa ja käyttöoikeutensa – ihanteellinen sisällöntuottajille, yhteisöille, yrityksille ja kehittäjille, jotka haluavat myöntää Lightning-tilejä luopumatta taustalla olevan solmun hallinnasta.

Laajennettava liitännäisarkkitehtuuri sisältää kymmeniä valmiita laajennuksia, jotka kattavat tippipurkit, maksumuurit, myyntipäätteet, tilaukset, LNURL-palvelut, scrub-linkit ja paljon muuta. LNbitsin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää Lightning-kanavat, maksutiedot ja asiakassuhteet täysin hallinnassasi ilman kolmannen osapuolen säilyttäjää tai tapahtumakohtaisia maksuja.