Ota LNbits käyttöön yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin Lightning-lompakko ja tilihallintajärjestelmä, joka sisältää juomarahapurkkeja, maksumuureja, lahjoitusnappeja ja tilauksia sisällöntuottajille.
LNbits – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
LNbits – mitä sillä voi rakentaa?
LNbits on ilmainen, avoimen lähdekoodin Bitcoin Lightning Network -lompakko- ja tilitjärjestelmä, joka muuttaa minkä tahansa yhteensopivan Lightning-taustaohjelman monen käyttäjän alustaksi. Yhden solmulompakon sijaan LNbitsin avulla voit luoda rajattomasti alilompakoita, joilla jokaisella on omat API-avaimensa, saldonsa ja käyttöoikeutensa – ihanteellinen sisällöntuottajille, yhteisöille, yrityksille ja kehittäjille, jotka haluavat myöntää Lightning-tilejä luopumatta taustalla olevan solmun hallinnasta.
Laajennettava liitännäisarkkitehtuuri sisältää kymmeniä valmiita laajennuksia, jotka kattavat tippipurkit, maksumuurit, myyntipäätteet, tilaukset, LNURL-palvelut, scrub-linkit ja paljon muuta. LNbitsin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää Lightning-kanavat, maksutiedot ja asiakassuhteet täysin hallinnassasi ilman kolmannen osapuolen säilyttäjää tai tapahtumakohtaisia maksuja.
LNbits – tärkeimmät ominaisuudet
Monilompakkotilit
Luo rajattomasti alalompakoita yhden Lightning-taustaohjelman päälle, jokaisella oma saldo, REST API -avaimet ja eristetty tapahtumahistoria.
Juomarahapurkit ja maksumuurit
Sisäänrakennetut laajennukset antavat sisällöntuottajien lisätä juomarahapurkkeja, lahjoitusnappeja, maksullisia linkkejä ja tilaustasoja ilman mukautetun maksukoodin kirjoittamista.
Kytkettävät rahoituslähteet
Yhdistä LND:hen, Core Lightningiin, Eclairiin, Phoenixdiin, Blinkiin, Albyyn, OpenNodeen, ZBD:hen, NWC:hen ja moniin muihin — vaihda taustaohjelmia järjestelmänvalvojan käyttöliittymästä ilman uudelleenkäyttöönottoa.
Laajennusten kauppapaikka
Asenna yhteisön laajennuksia myyntipäätteille, LNURL-palveluille, scrub-linkeille, lottopeleille, lahjakorteille ja kymmenille muille suoraan käyttöliittymästä.
Kehittäjän REST API
Jokainen lompakko tarjoaa dokumentoidun REST API -rajapinnan ja WebSocket-liittymän, jotta sovellukset voivat luoda laskuja, tarkistaa saldoja ja vastaanottaa maksutapahtumia ohjelmallisesti.
Itsehallinnollinen hallinta
Aja koko pino omalla VPS:lläsi ja Lightning-solmullasi — kolmas osapuoli ei pidä varoja hallussaan, eikä tapahtumakohtaisia alustamaksuja peritä.
LNbits – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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