Ota MapStore käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin WebGIS-kehys interaktiivisten karttojen, hallintapaneelien ja 3D-paikkatietotarinoiden rakentamiseen mistä tahansa tietolähteestä.
MapStore – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
MapStore – mitä sillä voi rakentaa?
MapStore on GeoSolutionsin kehittämä avoimen lähdekoodin WebGIS-tuote, jonka avulla tiimit voivat luoda, tallentaa ja jakaa interaktiivisia karttoja, hallintapaneeleja ja mukaansatempaavia geotarinoita selaimessa. Se tukee kaikkia OGC-standardeja (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) ja integroituu natiivisti GeoServerin, MapServerin, ArcGIS REST -palveluiden ja minkä tahansa standardien mukaisen paikkatietojärjestelmän taustajärjestelmän kanssa.
OpenLayersin, Leafletin ja CesiumJS:n pohjalle rakennettu MapStore yhdistää 2D- ja 3D-katseluohjelmat, monipuolisen attribuuttitaulukon, kaavio-widgetit ja kontekstinhallinnan karttasovellusten räätälöimiseksi eri käyttäjäryhmille. Oma isännöinti omistetulla VPS:llä pitää omat tasot, pohjakartat ja analytiikan hallinnassasi välttäen samalla isännöityjen GIS-alustojen käyttäjäkohtaisen hinnoittelun.
MapStore – tärkeimmät ominaisuudet
Kartat ja kojelaudat
Luo interaktiivisia 2D-karttoja ja datanäkymiä kaavioilla, laskureilla ja tekstipienoisohjelmilla, jotka päivittyvät reaaliaikaisista WMS-, WFS- ja WPS-tasoista.
3D-geotarinat
Rakenna kerronnallisia geotarinoita CesiumJS-pohjaisilla 3D-näkymillä, lentävän kameran animaatioilla ja upotetulla medialla viestiäksesi paikkatietoa ei-GIS-yleisöille.
OGC-standardit
Natiivituki WMS:lle, WMTS:lle, WFS:lle, WPS:lle, CSW:lle ja 3D Tiles -muodolle yhdistää MapStoren GeoServeriin, MapServeriin ja mihin tahansa yhteensopivaan paikkatietopalveluun.
Kontekstihallinta
Määritä sovelluskontekstit, jotka paljastavat räätälöityjä työkalupalkkeja, laajennuksia ja tasoja tietyille käyttäjäryhmille jakamatta koodipohjaa.
Luettelon integrointi
Hae ja tuo tasoja CSW-, WMS-, WMTS-, TMS- ja ArcGIS REST -luetteloista suoraan karttaeditoriin, mikä nopeuttaa tiedon löytämistä.
Attribuuttitaulukko
Kysy, suodata ja muokkaa vektorikohteiden ominaisuuksia laskentataulukkotyylisellä taulukolla, joka synkronoituu reaaliaikaisesti karttasymboliikan ja valintojen kanssa.
MapStore – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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