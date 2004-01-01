MapStore on GeoSolutionsin kehittämä avoimen lähdekoodin WebGIS-tuote, jonka avulla tiimit voivat luoda, tallentaa ja jakaa interaktiivisia karttoja, hallintapaneeleja ja mukaansatempaavia geotarinoita selaimessa. Se tukee kaikkia OGC-standardeja (WMS, WMTS, WFS, WPS, CSW, 3D Tiles) ja integroituu natiivisti GeoServerin, MapServerin, ArcGIS REST -palveluiden ja minkä tahansa standardien mukaisen paikkatietojärjestelmän taustajärjestelmän kanssa.

OpenLayersin, Leafletin ja CesiumJS:n pohjalle rakennettu MapStore yhdistää 2D- ja 3D-katseluohjelmat, monipuolisen attribuuttitaulukon, kaavio-widgetit ja kontekstinhallinnan karttasovellusten räätälöimiseksi eri käyttäjäryhmille. Oma isännöinti omistetulla VPS:llä pitää omat tasot, pohjakartat ja analytiikan hallinnassasi välttäen samalla isännöityjen GIS-alustojen käyttäjäkohtaisen hinnoittelun.