Fider on avoimen lähdekoodin palautteenhallintajärjestelmä, joka yhdistää tuotetiimit ja niiden käyttäjät. Sen julkinen äänestysportaali antaa käyttäjien ehdottaa ideoita, äänestää olemassa olevia pyyntöjä ja osallistua keskusteluihin — varmistaen, että arvokkaimmat ominaisuudet priorisoidaan ensin. Tiimit voivat päivittää tiloja, viestiä tiekartapäätöksistä ja pitää yhteisönsä ajan tasalla koko kehityssyklin ajan.

Fiderin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kaiken palautteen ja käyttäjätiedot hallinnassasi, poistaa käyttäjäkohtaisen hinnoittelun isännöidyistä vaihtoehdoista ja antaa sinun räätälöidä brändäyksen ja todennuksen vastaamaan tuotteesi identiteettiä.