Asenna Fider yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin asiakaspalautusalusta ominaisuuspyyntöjen keräämiseen, yhteisöäänestysten järjestämiseen ja tuotteen kehityssuunnitelmien läpinäkyvään hallintaan.
Fider – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Fider – mitä sillä voi rakentaa?
Fider on avoimen lähdekoodin palautteenhallintajärjestelmä, joka yhdistää tuotetiimit ja niiden käyttäjät. Sen julkinen äänestysportaali antaa käyttäjien ehdottaa ideoita, äänestää olemassa olevia pyyntöjä ja osallistua keskusteluihin — varmistaen, että arvokkaimmat ominaisuudet priorisoidaan ensin. Tiimit voivat päivittää tiloja, viestiä tiekartapäätöksistä ja pitää yhteisönsä ajan tasalla koko kehityssyklin ajan.
Fiderin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kaiken palautteen ja käyttäjätiedot hallinnassasi, poistaa käyttäjäkohtaisen hinnoittelun isännöidyistä vaihtoehdoista ja antaa sinun räätälöidä brändäyksen ja todennuksen vastaamaan tuotteesi identiteettiä.
Fider – tärkeimmät ominaisuudet
Yhteisöäänestys
Käyttäjät äänestävät ominaisuuspyynnöistä, jotta tuotetiimit voivat objektiivisesti priorisoida seuraavaksi rakennettavat asiat todellisen kysynnän perusteella äänekkäimpien mielipiteiden sijaan.
Tilan seuranta
Määritä tilat – suunniteltu, aloitettu, valmis, hylätty – pitääksesi yhteisön ajan tasalla jokaisen ehdotuksen edistymisestä.
Joustava todennus
Tukee sähköposti-, OAuth- ja SSO-kirjautumisvaihtoehtoja, jotta käyttäjät voivat osallistua mahdollisimman vähällä kitkalla, mikä lisää lähetys- ja äänestysprosentteja.
Mukautettu brändäys
Konfiguroitavat logot, värit ja mukautetun verkkotunnuksen tuki antavat sinun esittää palauteportaalin saumattomana laajennuksena omasta tuotteestasi.
Sähköposti-ilmoitukset
Automatisoidut ilmoitukset pitävät käyttäjät sitoutuneina ilmoittamalla heille, kun heidän ehdotuksensa saavat ääniä, kommentteja tai tilapäivityksiä.
Fider – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.