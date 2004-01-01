Deploy ntfy in one click installation.
Lightweight self-hosted push notification server — send alerts to any device with a single HTTP request, no SDK or account needed.
ntfy – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
ntfy – mitä sillä voi rakentaa?
ntfy is a simple, open-source push notification service that turns a plain HTTP POST into an instant alert on your phone, desktop, or browser. There are no accounts to create, no SDKs to install, and no complex integrations — just publish a message to a topic URL and subscribed clients receive it immediately via the official Android, iOS, or web app.
Self-hosting ntfy on your VPS removes rate limits, eliminates data collection, and makes every script, cron job, and self-hosted application on your infrastructure observable with a single curl command — no dependency on commercial push services that can change pricing or terms.
ntfy – tärkeimmät ominaisuudet
Simple HTTP API
Send a notification with a single curl command — no SDK, library, or account registration required, making integration trivially easy from any language or tool.
Topic-Based Routing
Organize alerts by topic so different scripts, apps, and automations publish to separate channels and subscribers receive only what they care about.
Mobile and Web Apps
Official Android and iOS apps deliver push notifications instantly, while built-in web push support means you can receive alerts in any browser without an app.
Rich Notification Options
Set titles, priorities, emoji tags, action buttons, and file attachments so every alert carries the context needed to act without opening a dashboard.
Access Control
Protect topics with per-user read/write permissions and optional authentication, keeping private alerts away from unauthorized subscribers.
ntfy – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.