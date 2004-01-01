Polaris on Rustilla kirjoitettu avoimen lähdekoodin musiikin suoratoistopalvelin, joka on rakennettu tekemään henkilökohtainen musiikkikirjasto saataville mistä tahansa selaimesta tai mobiililaitteesta minimaalisella laitteistolla. Rust-ydin pitää muistin käytön ja suorittimen kuormituksen riittävän alhaisena, jotta se toimii mukavasti perustason VPS-palvelupaketeilla, indeksoiden samalla vaivattomasti kymmenien tuhansien kappaleiden kirjastoja FLAC-, MP3-, MP4-, OGG-, Opus-, APE-, WAV- ja AIFF-muodoissa.

Polariksen itseisännöinti pitää jokaisen albumin, ripin ja Bandcamp-latauksen hallinnassasi ilman kuukausimaksua, ilman luettelon vaihtuvuutta ja ilman kolmansille osapuolille myytyjä kuuntelutietoja. Ensimmäinen henkilö, joka avaa verkkokäyttöliittymän, suorittaa lyhyen asennusvelhon, joka yhdistää kirjastopolun järjestelmänvalvojan tiliin, joten alkuperäiset tunnistetiedot eivät koskaan näy lokeissa tai käyttöönotto-mallissa.