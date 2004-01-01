Asenna Polaris yhden napsautuksen asennuksella.
Kevyt, Rust-pohjainen musiikin suoratoistopalvelin, joka tuo henkilökohtaisen kokoelmasi jokaiselle omistamallesi laitteelle.
Polaris – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Polaris – mitä sillä voi rakentaa?
Polaris on Rustilla kirjoitettu avoimen lähdekoodin musiikin suoratoistopalvelin, joka on rakennettu tekemään henkilökohtainen musiikkikirjasto saataville mistä tahansa selaimesta tai mobiililaitteesta minimaalisella laitteistolla. Rust-ydin pitää muistin käytön ja suorittimen kuormituksen riittävän alhaisena, jotta se toimii mukavasti perustason VPS-palvelupaketeilla, indeksoiden samalla vaivattomasti kymmenien tuhansien kappaleiden kirjastoja FLAC-, MP3-, MP4-, OGG-, Opus-, APE-, WAV- ja AIFF-muodoissa.
Polariksen itseisännöinti pitää jokaisen albumin, ripin ja Bandcamp-latauksen hallinnassasi ilman kuukausimaksua, ilman luettelon vaihtuvuutta ja ilman kolmansille osapuolille myytyjä kuuntelutietoja. Ensimmäinen henkilö, joka avaa verkkokäyttöliittymän, suorittaa lyhyen asennusvelhon, joka yhdistää kirjastopolun järjestelmänvalvojan tiliin, joten alkuperäiset tunnistetiedot eivät koskaan näy lokeissa tai käyttöönotto-mallissa.
Polaris – tärkeimmät ominaisuudet
Rustin suorituskyky
Natiivi Rust-toteutus pitää muistin ja suorittimen käytön alhaisena, joten suuri kirjasto suoratoistaa sujuvasti jopa pienimmillä VPS-paketeilla.
Häviöttömän formaatin tuki
Striimaa FLAC-, MP3-, MP4-, OGG-, Opus-, APE-, WAV- ja AIFF-tiedostoja alkuperäisellä laadulla ilman, että master-tiedostojasi pakotetaan uudelleenkoodaamaan.
Ensikäynnin asetusvelho
Ohjattu tervetulovirta yhdistää musiikkikansiosi järjestelmänvalvojan tiliin ensimmäisellä latauksella, ilman kiinteästi koodattuja oletustunnuksia levykuvassa.
Monen käyttäjän soittolistat
Jokainen kotitalouden jäsen saa oman tilinsä, soittolistansa ja kuunteluhistoriansa ilman, että kirjastot sekoittuvat jaetulla palvelimella.
Subsonic-yhteensopiva API
Tarjoaa Subsonic-yhteensopivan API:n, jotta kymmenet yhteisön iOS-, Android- ja työpöytäasiakasohjelmat voivat yhdistää ilman omaa sovellusta.
Selainpohjainen hallinta
Koko kokoonpano — käyttäjät, liityntäpisteet, DDNS, albumin kansikuvien säännöt — on muokattavissa verkkokäyttöliittymästä ilman, että tarvitsee kirjautua säilöön.
Polaris – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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