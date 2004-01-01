Planka on ilmainen, avoimen lähdekoodin kanban-taulusovellus, joka on rakennettu työryhmille, jotka tarvitsevat yksinkertaisen, itse isännöitävän vaihtoehdon Trelloon. Reaaliaikaisten päivitysten, vedä ja pudota -kortinhallinnan ja selkeän käyttöliittymän ansiosta Planka auttaa tiimejä järjestämään projekteja, seuraamaan tehtäviä ja tekemään yhteistyötä ilman omistettuja SaaS-alustoja tai käyttäjäkohtaisia tilausmaksuja.

Plankan itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kaikki projektitiedot, liitteet ja tiimin viestinnän hallinnassasi. Tämä käyttöönotto sisältää PostgreSQL:n luotettavaan tiedon tallennukseen ja Traefik-integraation turvalliseen HTTPS-käyttöön. Järjestelmänvalvojan tili luodaan automaattisesti ensimmäisellä käynnistyksellä käyttöönoton aikana määrittämilläsi tunnistetiedoilla.