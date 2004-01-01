Deploy Planka in one click installation.
Open-source Trello alternative with real-time kanban boards for team project management.
Planka – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Planka – mitä sillä voi rakentaa?
Planka on ilmainen, avoimen lähdekoodin kanban-taulusovellus, joka on rakennettu työryhmille, jotka tarvitsevat yksinkertaisen, itse isännöitävän vaihtoehdon Trelloon. Reaaliaikaisten päivitysten, vedä ja pudota -kortinhallinnan ja selkeän käyttöliittymän ansiosta Planka auttaa tiimejä järjestämään projekteja, seuraamaan tehtäviä ja tekemään yhteistyötä ilman omistettuja SaaS-alustoja tai käyttäjäkohtaisia tilausmaksuja.
Plankan itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kaikki projektitiedot, liitteet ja tiimin viestinnän hallinnassasi. Tämä käyttöönotto sisältää PostgreSQL:n luotettavaan tiedon tallennukseen ja Traefik-integraation turvalliseen HTTPS-käyttöön. Järjestelmänvalvojan tili luodaan automaattisesti ensimmäisellä käynnistyksellä käyttöönoton aikana määrittämilläsi tunnistetiedoilla.
Planka – tärkeimmät ominaisuudet
Reaaliaikaiset kanban-taulut
Muutokset näkyvät välittömästi kaikille tiimin jäsenille reaaliaikaisina päivityksinä, jotka hyödyntävät WebSocket-yhteyksiä.
Drag-and-drop cards
Siirrä tehtäviä listojen välillä ja järjestä prioriteetteja uudelleen intuitiivisilla vedä ja pudota -toiminnoilla.
File attachments
Liitä tiedostoja ja kuvia suoraan kortteihin pitääksesi projektin resurssit järjestyksessä tehtävien rinnalla.
Tehtävän kommentit
Keskustele tehtävistä tiimin jäsenten kanssa korttikommenttien kautta reaaliaikaisilla ilmoituksilla.
Labels and due dates
Luokittele kortit värikkäillä tunnisteilla ja aseta määräpäivät seurataksesi määräaikoja eri projekteissa.
Moniprojektitaulut
Järjestä työt useiden projektien kesken erillisillä tauluilla, joilla kullakin on omat luettelonsa ja jäsenensä.
Planka – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.