Asenna Kong yhden napsautuksen asennuksella.
Tehokas avoimen lähdekoodin API-yhdyskäytävä mikropalvelujen ja API-rajapintojen hallintaan, suojaamiseen ja skaalaamiseen.
Kong – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Kong – mitä sillä voi rakentaa?
Kong on maailman laajimmin käytetty avoimen lähdekoodin API-yhdyskäytävä, joka on rakennettu OpenRestyn (Nginx + LuaJIT) päälle ali-millisekunnin viiveellä suuressa mittakaavassa. Se sijoittuu palveluidesi eteen käsittelemään todennusta, nopeusrajoitusta, liikenteen reititystä ja havaittavuutta rikkaan yli 50 laajennuksen ekosysteemin kautta — muuttamatta sovelluskoodiasi.
Kongin ajaminen omalla VPS:llä antaa sinulle täyden hallinnan API-liikenteeseen, laajennusten konfigurointiin ja arkaluonteisiin tunnistetietoihin ilman hallittujen API-yhdyskäytäväpalveluiden käyttöön perustuvaa hinnoittelua. Tämä käyttöönotto sisältää PostgreSQL:n Kongin konfiguraation tallentamiseen ja on valmis tuotantokäyttöön API-hallintaan heti käynnistyttyään.
Kong – tärkeimmät ominaisuudet
Keskitetty todennus
Toteuta OAuth 2.0-, JWT-, API-avain- ja HMAC-todennus kaikissa palveluissa yhdestä hallintapisteestä.
Nopeusrajoitus
Suojaa ylävirran palvelut liikennepiikeiltä asettamalla kuluttajakohtaisia tai globaaleja pyyntöjen määrärajoituksia ilman koodimuutoksia.
Lisäosaekosysteemi
Laajenna Kongia yli 50 virallisella laajennuksella lokitusta, välimuistiin tallennusta, muunnoksia ja kolmannen osapuolen integraatioita varten.
Hallinta-GUI
Hallitse reittejä, palveluita, kuluttajia ja laajennuksia sisäänrakennetun Kong Manager -verkkokäyttöliittymän kautta portissa 8002.
Moniprotokollatuki
Reititä HTTP-, HTTPS-, gRPC-, WebSocket- ja TCP-liikenne yhden yhdyskäytävän kautta protokollatietoisella kuormituksen tasapainotuksella.
Kong – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.