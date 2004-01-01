Avoimen lähdekoodin verkkoinfrastruktuurin mallinnus- ja dokumentointialusta IP-osoitteille, telineille ja piireille.
NetBox – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
NetBox – mitä sillä voi rakentaa?
NetBox on johtava avoimen lähdekoodin alusta verkkoinfrastruktuurin mallintamiseen ja dokumentointiin. Alun perin DigitalOceanin kehittämä, se tarjoaa kattavan totuuden lähteen IP-osoitehallintaan (IPAM), konesali-infrastruktuurin hallintaan (DCIM), piireihin, yhteyksiin ja virtualisointiresursseihin. Verkkoinsinöörit käyttävät NetBoxia seuratakseen jokaista laitetta, kaapelia, IP-osoitetta ja VLANia koko infrastruktuurissaan.
NetBoxin itseisännöinti VPS:lläsi pitää kaiken verkkodokumentaation yksityisenä ja toimintatiimisi saatavilla. Tämä käyttöönotto sisältää PostgreSQL:n tietojen tallennukseen, Redisin välimuistiin ja taustatehtäviin sekä erillisen työntekijäprosessin luotettavaan tehtävien suoritukseen. Järjestelmänvalvojan tili luodaan automaattisesti ensimmäisellä käynnistyksellä käyttöönoton aikana määritetyillä tunnuksilla.
NetBox – tärkeimmät ominaisuudet
IP-osoitteen hallinta
Seuraa IP-etuliitteitä, osoitteita, alueita ja VLANeja hierarkkisella organisoinnilla ja käyttöasteen seurannalla.
Laiteluettelo
Mallinna verkkolaitteita, laitetyyppejä, valmistajia ja alustoja telinekaavioiden ja kaapelireittien avulla.
Piiriseuranta
Dokumentoi WAN-piirit, palveluntarjoajat ja yhteydet A/Z-päätekartoituksineen ja sopimustietoineen.
REST- ja GraphQL-rajapinnat
Täydelliset REST- ja GraphQL-rajapinnat mahdollistavat automaation, integroinnin valvontatyökalujen kanssa ja ohjelmallisen infrastruktuurin hallinnan.
Mukautetut kentät
Laajenna mitä tahansa objektityyppiä mukautetuilla kentillä, tunnisteilla ja validointisäännöillä organisaatiosi erityisten dokumentointitarpeiden mukaisesti.
Muutoskirjaus
Täydellinen tarkastusketju kaikista infrastruktuuritietueisiin tehdyistä muutoksista, sisältäen käyttäjän tiedot ja aikaleimat.
NetBox – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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