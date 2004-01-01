Deploy Soketi in one click installation.
Self-hosted, Pusher-compatible WebSocket server for real-time apps with no per-message fees and full protocol compatibility.
Soketi – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Soketi – mitä sillä voi rakentaa?
Soketi is a high-performance, open-source WebSocket server that implements the Pusher protocol, making it a fully compatible drop-in replacement for Pusher Channels. Any application already using the Pusher SDK — whether built with Laravel, Next.js, Vue, React, or plain JavaScript — can switch to a self-hosted Soketi instance by changing only a few environment variables, with no code rewrites required.
Self-hosting Soketi on your VPS eliminates per-connection and per-message fees that scale sharply with user growth. Built on uWebSockets.js for high-throughput, low-latency message delivery, Soketi handles thousands of concurrent WebSocket connections at a fixed monthly cost while keeping your real-time data entirely within your own infrastructure.
Soketi – tärkeimmät ominaisuudet
Pusher Protocol Compatible
Works with all existing Pusher client SDKs and server libraries — switch from Pusher to Soketi by changing environment variables, not code.
Public and Private Channels
Supports public, private, and presence channels out of the box, covering live notifications, collaborative features, and online presence indicators.
High-Performance Core
Built on uWebSockets.js for high-throughput, low-latency message delivery that scales to thousands of concurrent connections efficiently.
HTTP Event API
Trigger events from server-side code via the Pusher-compatible HTTP API, integrating real-time broadcasting into any backend service.
Metrics and Monitoring
Built-in Prometheus-compatible metrics endpoint on port 9601 for monitoring connection counts, message throughput, and server health.
Soketi – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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