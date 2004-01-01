Asenna Invio yhden napsautuksen asennuksena.
Minimalistinen itse isännöity laskutusjärjestelmä freelancereille ja pienille tiimeille ilman tilausmaksuja.
Invio – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Invio – mitä sillä voi rakentaa?
Invio on nopea, kohdennettu laskutussovellus, joka on rakennettu freelancereille ja pienille tiimeille, jotka tarvitsevat ammattimaista laskutusta ilman täysimittaisten CRM-alustojen monimutkaisuutta. Se kattaa laskutuksen ydintyönkulun – tuoteluettelon hallinnan, laskujen luonnin ja salasanattomat suojatut linkit asiakkaan käyttöön – puhtaassa, kevyessä käyttöliittymässä, joka latautuu välittömästi jopa vaatimattomalla laitteistolla.
Invion itseisännöinti omalla VPS:lläsi tarkoittaa, että taloustietosi eivät koskaan kosketa kolmannen osapuolen palvelinta, eikä laskukohtaisia maksuja tai tilauskustannuksia ole. Laskuhistoria, tuoteluettelot ja asiakastiedot tallennetaan upotettuun SQLite-tietokantaan omalle infrastruktuurillesi, mikä antaa sinulle täyden omistusoikeuden yrityksesi tietoihin.
Invio – tärkeimmät ominaisuudet
Tuoteluettelo
Ylläpidä palveluiden ja tuotteiden luetteloa kategorioineen, jotta rivikohteet voidaan lisätä uusiin laskuihin sekunneissa automaattisesti täytetyillä hinnoilla ja kuvauksilla.
Salasanattomat asiakaslinkit
Jaa laskuja turvallisten linkkien kautta, jotka asiakkaat voivat avata luomatta tiliä, poistaen kitkaa maksun tarkistusprosessista.
Monikielinen tuki
Täydelliset käyttöliittymäkäännökset englanniksi, saksaksi, hollanniksi ja portugaliksi mahdollistavat kansainvälisten asiakkaiden laskutuksen heidän haluamallaan kielellä.
Ei tilausmaksuja
Itseisännöinti poistaa toistuvat SaaS-kustannukset – maksat vain jo käyttämistäsi VPS-resursseista, ilman lasku- tai käyttäjäkohtaista hinnoittelua.
Kevyt arkkitehtuuri
SQLite-pohjainen tallennustila ilman erillistä tietokantapalvelua pitää käyttöönoton yksinkertaisena ja resurssien käytön minimaalisena aloittelijatason VPS-paketeissa.
Invio – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.