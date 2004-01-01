Invio on nopea, kohdennettu laskutussovellus, joka on rakennettu freelancereille ja pienille tiimeille, jotka tarvitsevat ammattimaista laskutusta ilman täysimittaisten CRM-alustojen monimutkaisuutta. Se kattaa laskutuksen ydintyönkulun – tuoteluettelon hallinnan, laskujen luonnin ja salasanattomat suojatut linkit asiakkaan käyttöön – puhtaassa, kevyessä käyttöliittymässä, joka latautuu välittömästi jopa vaatimattomalla laitteistolla.

Invion itseisännöinti omalla VPS:lläsi tarkoittaa, että taloustietosi eivät koskaan kosketa kolmannen osapuolen palvelinta, eikä laskukohtaisia maksuja tai tilauskustannuksia ole. Laskuhistoria, tuoteluettelot ja asiakastiedot tallennetaan upotettuun SQLite-tietokantaan omalle infrastruktuurillesi, mikä antaa sinulle täyden omistusoikeuden yrityksesi tietoihin.