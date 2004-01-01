Asenna Mbin yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity federoitu linkkien kerääjä ja keskustelualusta, joka on rakennettu ActivityPubin päälle — yhteisövetoinen Kbinin haarukka.
Mbin – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Mbin – mitä sillä voi rakentaa?
Mbin on avoimen lähdekoodin, federoitu sisällönkerääjä, joka yhdistää linkkien jakamisen, ketjutetut keskustelut, äänestyksen ja mikrobloggauksen yhdelle alustalle. Kbinin yhteisön ylläpitämänä haarana se puhuu natiivisti ActivityPubia, joten instanssisi toimii yhdessä Lemmyn, Mastodonin, PeerTuben, Pixelfedin ja laajemman fediversen kanssa ilman siltoja tai ylimääräisiä asennuksia.
Mbinin käyttäminen omalla VPS:lläsi antaa sinulle itsehallinnollisen nurkan fediversessä, jossa voit asettaa säännöt, moderoida lehtiä ja pitää jokaisen julkaisun ja äänen omistamassasi tietokannassa. Ei ole keskusyhtiötä, ei mainontaa, ei algoritmisia syötteitä, jotka järjestelisivät aikajanoja uudelleen, eikä alustan ehtoja, jotka voisivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Mbin – tärkeimmät ominaisuudet
ActivityPub-federaatio
Natiivi ActivityPub-tuki yhdistää instanssisi Lemmyn, Mastodonin, PeerTuben, Pixelfedin ja kaikkien muiden yhteensopivien fediverse-palvelimien kanssa.
Lehdet ja ketjut
Järjestä sisältö aihekohtaisiin lehtiin Reddit-tyylisillä ketjutetuilla kommenteilla, äänestyksellä ja tutulla linkkien kerääjän kokemuksella.
Sisäänrakennettu mikrobloggaus
Julkaise lyhyitä päivityksiä pitkien ketjujen rinnalla ja anna molempien tavoittaa sama federoitu yleisö yhdeltä tililtä.
Moderointi ja federaatiohallinta
Lehdenkohtaiset moderaattorit, koko instanssin laajuiset järjestelmänvalvojan työkalut ja federaation sallittujen tai estettyjen luettelot antavat sinun muokata yhteisöä, jota haluat isännöidä.
OAuth ja REST API
Ensiluokkainen OAuth 2.0 -palvelin ja dokumentoitu REST-rajapinta tukevat kolmannen osapuolen mobiiliasiakasohjelmia, botteja ja integraatioita.
Avoimen lähdekoodin ja yhteisövetoinen
AGPL-lisensoitu ja aktiivisen avustajayhteisön ylläpitämä Kbinistä haarautumisen jälkeen — ei yhden toimittajan riippuvuutta.
Mbin – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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