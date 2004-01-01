Mbin on avoimen lähdekoodin, federoitu sisällönkerääjä, joka yhdistää linkkien jakamisen, ketjutetut keskustelut, äänestyksen ja mikrobloggauksen yhdelle alustalle. Kbinin yhteisön ylläpitämänä haarana se puhuu natiivisti ActivityPubia, joten instanssisi toimii yhdessä Lemmyn, Mastodonin, PeerTuben, Pixelfedin ja laajemman fediversen kanssa ilman siltoja tai ylimääräisiä asennuksia.

Mbinin käyttäminen omalla VPS:lläsi antaa sinulle itsehallinnollisen nurkan fediversessä, jossa voit asettaa säännöt, moderoida lehtiä ja pitää jokaisen julkaisun ja äänen omistamassasi tietokannassa. Ei ole keskusyhtiötä, ei mainontaa, ei algoritmisia syötteitä, jotka järjestelisivät aikajanoja uudelleen, eikä alustan ehtoja, jotka voisivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.