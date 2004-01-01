Asenna Mayan EDMS yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin yritysdokumenttien hallinta OCR-toiminnolla, kokotekstihaulla, työnkuluilla, roolipohjaisilla käyttöoikeuksilla ja versionhallinnalla.
Mayan EDMS – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Mayan EDMS – mitä sillä voi rakentaa?
Mayan EDMS on ilmainen, avoimen lähdekoodin yritystason dokumenttienhallintajärjestelmä, joka tallentaa, säilyttää, järjestää ja hakee organisaatiosi dokumentteja selkeän verkkokäyttöliittymän kautta. Djangon päälle rakennettu ja maailmanlaajuisesti terveydenhuollon, lakialan, valtionhallinnon ja rahoitusalan organisaatioissa käytetty Mayan tarjoaa OCR:n, kokotekstihaun, automatisoidut työnkulut, tarkan roolipohjaisen pääsynhallinnan, versiohistorian ja metatietopohjaiset kaapit — ominaisuuksia, jotka tyypillisesti löytyvät kaupallisista DMS-tuotteista, jotka maksavat tuhansia dollareita käyttäjää kohden.
Mayan EDMS:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää jokaisen dokumentin, tarkastuslokin ja työnkulun infrastruktuurissasi sen sijaan, että ne kulkisivat kolmannen osapuolen SaaS-palvelun kautta. Dokumentit tallennetaan levossa salattuina, ja monipuolinen käyttöoikeusjärjestelmä antaa sinun erottaa näkyvyyden osastojen, asiakkaiden tai vaatimustenmukaisuusalueiden välillä.
Mayan EDMS – tärkeimmät ominaisuudet
OCR ja kokotekstihaku
Sisäänrakennettu OCR poimii tekstiä skannatuista PDF-tiedostoista ja kuvista indeksoiden jokaisen sanan välitöntä kokotekstihakua varten koko asiakirjakirjastosta.
Automatisoidut työnkulut
Määrittele monivaiheiset hyväksyntätyönkulut ehdollisella reitityksellä, rinnakkaisarvioinnilla ja käynnistetyillä toiminnoilla asiakirjan tilasiirtymissä.
Roolipohjaiset käyttöoikeudet
Hienojakoinen pääsynhallinta asiakirja-, kaappi- ja metatietotyyppitasolla antaa sinun erottaa näkyvyyden osaston, asiakkaan tai vaatimustenmukaisuuden laajuuden mukaan.
Kaapit ja metatiedot
Järjestä asiakirjat hierarkkisiin kaappeihin mukautetuilla metatietokentillä, älykkäillä arkistointisäännöillä ja tunnisteisiin perustuvalla suodatuksella nopeaa hakua varten.
Versiohistoria ja tarkastusloki
Jokainen lataus, muokkaus, kommentti ja katselukerta versioidaan ja auditoidaan, tarjoten täydellisen valvontaketjun vaatimustenmukaisuuden ja sääntelyvaatimusten täyttämiseksi.
REST API ja integraatiot
Kattava REST-rajapinta ja webhook-järjestelmä tekevät Mayanin integroinnista helppoa olemassa oleviin CRM-, ERP- ja sähköisen allekirjoituksen alustoihin.
Mayan EDMS – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.