Mayan EDMS on ilmainen, avoimen lähdekoodin yritystason dokumenttienhallintajärjestelmä, joka tallentaa, säilyttää, järjestää ja hakee organisaatiosi dokumentteja selkeän verkkokäyttöliittymän kautta. Djangon päälle rakennettu ja maailmanlaajuisesti terveydenhuollon, lakialan, valtionhallinnon ja rahoitusalan organisaatioissa käytetty Mayan tarjoaa OCR:n, kokotekstihaun, automatisoidut työnkulut, tarkan roolipohjaisen pääsynhallinnan, versiohistorian ja metatietopohjaiset kaapit — ominaisuuksia, jotka tyypillisesti löytyvät kaupallisista DMS-tuotteista, jotka maksavat tuhansia dollareita käyttäjää kohden.

Mayan EDMS:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää jokaisen dokumentin, tarkastuslokin ja työnkulun infrastruktuurissasi sen sijaan, että ne kulkisivat kolmannen osapuolen SaaS-palvelun kautta. Dokumentit tallennetaan levossa salattuina, ja monipuolinen käyttöoikeusjärjestelmä antaa sinun erottaa näkyvyyden osastojen, asiakkaiden tai vaatimustenmukaisuusalueiden välillä.