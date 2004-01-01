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Asenna Mayan EDMS yhdellä napsautuksella.

Avoimen lähdekoodin yritysdokumenttien hallinta OCR-toiminnolla, kokotekstihaulla, työnkuluilla, roolipohjaisilla käyttöoikeuksilla ja versionhallinnalla.

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Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
7,79/kk
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30 päivän tyytyväisyystakuu
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Mayan EDMS – valitse sopiva VPS-paketti

Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
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Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Mayan EDMS – mitä sillä voi rakentaa?

Mayan EDMS on ilmainen, avoimen lähdekoodin yritystason dokumenttienhallintajärjestelmä, joka tallentaa, säilyttää, järjestää ja hakee organisaatiosi dokumentteja selkeän verkkokäyttöliittymän kautta. Djangon päälle rakennettu ja maailmanlaajuisesti terveydenhuollon, lakialan, valtionhallinnon ja rahoitusalan organisaatioissa käytetty Mayan tarjoaa OCR:n, kokotekstihaun, automatisoidut työnkulut, tarkan roolipohjaisen pääsynhallinnan, versiohistorian ja metatietopohjaiset kaapit — ominaisuuksia, jotka tyypillisesti löytyvät kaupallisista DMS-tuotteista, jotka maksavat tuhansia dollareita käyttäjää kohden.

Mayan EDMS:n itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää jokaisen dokumentin, tarkastuslokin ja työnkulun infrastruktuurissasi sen sijaan, että ne kulkisivat kolmannen osapuolen SaaS-palvelun kautta. Dokumentit tallennetaan levossa salattuina, ja monipuolinen käyttöoikeusjärjestelmä antaa sinun erottaa näkyvyyden osastojen, asiakkaiden tai vaatimustenmukaisuusalueiden välillä.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Mayan EDMS – tärkeimmät ominaisuudet

OCR ja kokotekstihaku

Sisäänrakennettu OCR poimii tekstiä skannatuista PDF-tiedostoista ja kuvista indeksoiden jokaisen sanan välitöntä kokotekstihakua varten koko asiakirjakirjastosta.

Automatisoidut työnkulut

Määrittele monivaiheiset hyväksyntätyönkulut ehdollisella reitityksellä, rinnakkaisarvioinnilla ja käynnistetyillä toiminnoilla asiakirjan tilasiirtymissä.

Roolipohjaiset käyttöoikeudet

Hienojakoinen pääsynhallinta asiakirja-, kaappi- ja metatietotyyppitasolla antaa sinun erottaa näkyvyyden osaston, asiakkaan tai vaatimustenmukaisuuden laajuuden mukaan.

Kaapit ja metatiedot

Järjestä asiakirjat hierarkkisiin kaappeihin mukautetuilla metatietokentillä, älykkäillä arkistointisäännöillä ja tunnisteisiin perustuvalla suodatuksella nopeaa hakua varten.

Versiohistoria ja tarkastusloki

Jokainen lataus, muokkaus, kommentti ja katselukerta versioidaan ja auditoidaan, tarjoten täydellisen valvontaketjun vaatimustenmukaisuuden ja sääntelyvaatimusten täyttämiseksi.

REST API ja integraatiot

Kattava REST-rajapinta ja webhook-järjestelmä tekevät Mayanin integroinnista helppoa olemassa oleviin CRM-, ERP- ja sähköisen allekirjoituksen alustoihin.

Mayan EDMS – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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Maxim Shishkin
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Omkar
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