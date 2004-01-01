Asenna ProjectSend yhden napsautuksen asennuksella.
Ammattimainen asiakaslähtöinen tiedostojen jakamisalusta, jossa on asiakaskohtaiset tilit, latausten seuranta ja yksityiskohtainen käyttöoikeuksien hallinta toimistoille ja yrityksille.
ProjectSend – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
ProjectSend – mitä sillä voi rakentaa?
ProjectSend on avoimen lähdekoodin tiedostojen toimitusalusta, joka on rakennettu yrityksille, joiden on jaettava tiedostoja tietyille asiakkaille julkisuuden sijaan. Jokainen asiakas saa oman kirjautumistunnuksen ja näkee vain hänelle osoitetut tiedostot, kun taas järjestelmänvalvojat seuraavat jokaista latausta, asettavat vanhenemispäiviä arkaluonteisille materiaaleille ja vastaanottavat ilmoituksia, kun vastaanottajat käyttävät uusia latauksia – luoden vastuullisen, brändätyn vaihtoehdon yleisille pilvitallennuslinkeille.
ProjectSendin isännöinti VPS:lläsi pitää luottamukselliset asiakastiedostot – sopimukset, talousasiakirjat, suunnittelumateriaalit – täysin hallitsemassasi infrastruktuurissa, ilman käyttäjäkohtaisia maksuja, tallennusrajoituksia ja mahdollisuuden mukauttaa brändäystä vastaamaan yrityksesi identiteettiä.
ProjectSend – tärkeimmät ominaisuudet
Asiakaskohtaiset tilit
Jokainen asiakas saa oman kirjautumistunnuksen ja näkee vain heille osoitetut tiedostot, pitäen jokaisen suhteen yksityisenä ja järjestettynä ilman jaettuja julkisia linkkejä.
Latausseuranta
Yksityiskohtaiset toimintalokit näyttävät tarkalleen, kuka latasi minkä tiedoston ja milloin, tarjoten toimitustodistuksen vaatimustenmukaisuutta varten ja vähentäen "saitko sen?" -sähköposteja.
Viimeiset käyttöpäivät
Aseta arkaluonteisille asiakirjoille automaattinen vanhenemisaika, jotta käyttöoikeus kumotaan määritellyn ajan kuluttua, mikä vähentää altistumista ilman manuaalista siivousta.
Sähköposti-ilmoitukset
Asiakkaat saavat automaattisia sähköposteja, kun uusia tiedostoja on saatavilla, mikä poistaa tarpeen ilmoittaa heille erikseen jokaisen latauksen jälkeen.
Mukautettu brändäys
Mukautettavat teemat ja logot tarjoavat ammattimaisen, brändätyn tiedostoportaalin, joka heijastaa toimistosi tai yrityksesi identiteettiä yleisen palvelun sijaan.
ProjectSend – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.