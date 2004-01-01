Asenna OCS Inventory NG yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin IT-omaisuudenhallintapalvelin, joka seuraa laitteistoa, ohjelmistoja ja ottaa käyttöön paketteja koko laitekannassasi.
OCS Inventory NG – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
OCS Inventory NG – mitä sillä voi rakentaa?
OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) on ilmainen, avoimen lähdekoodin omaisuudenhallinta- ja ohjelmistojen käyttöönoton ratkaisu, jota on kehitetty vuodesta 2001 lähtien. Kevyet agentit, jotka on asennettu Windows-, Linux-, macOS-, Android- ja IBM AIX -päätepisteisiin, raportoivat yksityiskohtaiset laitteisto- ja ohjelmistovarastot takaisin keskuspalvelimelle, kun taas SNMP-skannaukset ja IP-löytö laajentavat näkyvyyden tulostimiin, kytkimiin, reitittimiin ja muihin agentittomiin laitteisiin.
OCS Inventoryn itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää jokaisen laitteen sormenjäljen, lisenssitiedon ja käyttöönotetun paketin hallinnassasi. Mukana toimitettu verkkokonsoli, MySQL-tietokanta ja REST API ovat samoja komponentteja, joita käyttävät yritykset, jotka hallinnoivat yli 100 000 laitteen IT-ympäristöjä, ilman laitekohtaisia maksuja ja ilman kolmannen osapuolen SaaS-riippuvuutta.
OCS Inventory NG – tärkeimmät ominaisuudet
Laitteisto- ja ohjelmistoluettelo
Kevyet agentit keräävät yksityiskohtaisia suoritin-, muisti-, tallennus-, oheislaite- ja asennettujen ohjelmistojen tietoja Windows-, Linux-, macOS-, Android- ja AIX-päätepisteistä.
Paketin käyttöönotto
Lähetä skriptejä, asennusohjelmia ja konfigurointipaketteja agenteille HTTPS-yhteyden kautta, kaistanleveyden hallinnalla, joka skaalautuu yli 100 000 laitteen laivastoihin.
SNMP ja verkonhaku
Skannaa aliverkkoja ja kysy SNMP-laitteilta tulostimien, kytkimien, reitittimien ja muiden laitteiden, jotka eivät voi käyttää agenttia, inventoimiseksi.
Lisenssien vaatimustenmukaisuusraportit
Seuraa asennettuja sovelluksia koko ympäristössäsi ja luo ohjelmistonmittausraportteja tarkistaaksesi lisenssien käytön ja uusinnat.
REST API ja integraatiot
Sisäänrakennettu REST API ja GLPI-synkronointiliitännäinen syöttävät omaisuustietoja tikettijärjestelmiin, CMDB-järjestelmiin ja tietoturvatyökaluihin.
Verkkokonsoli RBAC-tuella
Selainpohjainen konsoli, jossa on roolipohjaiset käyttöoikeudet, LDAP- ja CAS-todennus sekä mukautettavat koontinäytöt operaattoreille ja tarkastajille.
OCS Inventory NG – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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