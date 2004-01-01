OCS Inventory NG (Open Computers and Software Inventory Next Generation) on ilmainen, avoimen lähdekoodin omaisuudenhallinta- ja ohjelmistojen käyttöönoton ratkaisu, jota on kehitetty vuodesta 2001 lähtien. Kevyet agentit, jotka on asennettu Windows-, Linux-, macOS-, Android- ja IBM AIX -päätepisteisiin, raportoivat yksityiskohtaiset laitteisto- ja ohjelmistovarastot takaisin keskuspalvelimelle, kun taas SNMP-skannaukset ja IP-löytö laajentavat näkyvyyden tulostimiin, kytkimiin, reitittimiin ja muihin agentittomiin laitteisiin.

OCS Inventoryn itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää jokaisen laitteen sormenjäljen, lisenssitiedon ja käyttöönotetun paketin hallinnassasi. Mukana toimitettu verkkokonsoli, MySQL-tietokanta ja REST API ovat samoja komponentteja, joita käyttävät yritykset, jotka hallinnoivat yli 100 000 laitteen IT-ympäristöjä, ilman laitekohtaisia maksuja ja ilman kolmannen osapuolen SaaS-riippuvuutta.