Asenna Yucca yhden napsautuksen asennuksella.
Itse isännöity NVR IP-kameroille, jossa on liiketunnistus, RTSP/ONVIF-tuki ja verkkokäyttöliittymä reaaliaikaisen ja tallennetun kuvamateriaalin katseluun.
Yucca – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Yucca – mitä sillä voi rakentaa?
Yucca on itsepalveluna isännöity verkkonauhoitin (NVR), joka on suunniteltu hallitsemaan IP-kameroita missä tahansa mittakaavassa, muutamasta kodin valvontakamerasta tuhansiin yrityksen striimeihin. Se tukee RTSP:tä, ONVIF:ia ja yleisiä IP-kameroiden protokollia, tarjoten reaaliaikaisen katselun, tallennuksen ja toiston verkkokäyttöliittymän ja Android-sovelluksen kautta.
Yuccan isännöinti omalla VPS:llä pitää kaiken kameramateriaalin omassa infrastruktuurissasi ilman pilvitallennusmaksuja tai kolmannen osapuolen pääsyä. Liiketunnistus sähköposti-ilmoituksilla, Prometheus-mittarit valvontaan ja skaalautuva arkkitehtuuri tekevät siitä käytännöllisen valvontaratkaisun kodin turvallisuuteen, vähittäiskaupan valvontaan ja pienyritysympäristöihin.
Yucca – tärkeimmät ominaisuudet
RTSP & ONVIF tuki
Yhdistä mikä tahansa IP-kamera, joka tukee RTSP- tai ONVIF-protokollia, kattaen valtaosan kuluttaja- ja ammattilaiskameroista.
Liiketunnistus
Käynnistä tallennukset ja sähköposti-ilmoitukset automaattisesti, kun liikettä havaitaan kameran vyöhykkeillä, mikä vähentää tallennustilan tarvetta ja turhia hälytyksiä.
Suora ja tallennettu toisto
Katso reaaliaikaisia kamerastriimejä ja tarkastele tallennettua materiaalia verkkokäyttöliittymän tai siihen liittyvän Android-sovelluksen avulla.
Skaalautuva arkkitehtuuri
Yucca skaalautuu kourallisesta kotikameroita tuhansiin samanaikaisiin striimeihin ilman arkkitehtonisia muutoksia.
Prometheus-metriikat
Vie tallennus- ja striimin kunnon mittarit Prometheukseen integroitavaksi olemassa oleviin valvontanäkymiin.
Yucca – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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