Yucca on itsepalveluna isännöity verkkonauhoitin (NVR), joka on suunniteltu hallitsemaan IP-kameroita missä tahansa mittakaavassa, muutamasta kodin valvontakamerasta tuhansiin yrityksen striimeihin. Se tukee RTSP:tä, ONVIF:ia ja yleisiä IP-kameroiden protokollia, tarjoten reaaliaikaisen katselun, tallennuksen ja toiston verkkokäyttöliittymän ja Android-sovelluksen kautta.

Yuccan isännöinti omalla VPS:llä pitää kaiken kameramateriaalin omassa infrastruktuurissasi ilman pilvitallennusmaksuja tai kolmannen osapuolen pääsyä. Liiketunnistus sähköposti-ilmoituksilla, Prometheus-mittarit valvontaan ja skaalautuva arkkitehtuuri tekevät siitä käytännöllisen valvontaratkaisun kodin turvallisuuteen, vähittäiskaupan valvontaan ja pienyritysympäristöihin.