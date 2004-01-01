Asenna Slash yhdellä klikkauksella.
Itse ylläpidetty oikopolkuhallinta, joka muuttaa pitkät URL-osoitteet mieleenpainuviksi s/-linkeiksi, jotka ovat käytettävissä suoraan selaimesi osoitepalkista.
Slash – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Slash – mitä sillä voi rakentaa?
Slash on itse ylläpidettävä linkkioikopolkujen hallintatyökalu yksityishenkilöille ja tiimeille, jotka haluavat siistimmän tavan jakaa ja käyttää URL-osoitteita. Sen sijaan, että kirjanmerkit olisivat hajallaan selaimissa tai olisi vaikeasti muistettavia uudelleenohjauslinkkejä, Slash antaa sinun määrittää s/-etuliitteisiä oikopolkuja – kirjoita s/docs selaimesi osoitepalkkiin (kun laajennus on asennettu) ja päädyt suoraan määränpäähäsi. Oikopolut voidaan merkitä tunnisteilla, ryhmitellä jaettaviin kokoelmiin ja rajata tiimillesi tai pitää yksityisinä.
Toisin kuin isännöidyt linkkien lyhentäjät, jotka kirjaavat liikenteesi ja kaupallistavat tietosi, Slashin itse ylläpitäminen VPS:llä pitää kaikki oikopolkujen analytiikka- ja käyttötiedot hallitsemassasi infrastruktuurissa – ei vaadi tilausta, ei ulkoista palvelua luotettavaksi, eikä rajoitusta luotavien oikopolkujen määrälle.
Slash – tärkeimmät ominaisuudet
Selaimen osoitepalkin pikanäppäimet
Selainlaajennukset Chromeen ja Firefoxiin antavat sinun kirjoittaa s/pikakuvakkeen suoraan osoitepalkkiin hypätäksesi mihin tahansa tallennettuun URL-osoitteeseen – ilman ylimääräisiä napsautuksia tai hakua.
Jaettavat kokoelmat
Ryhmittele toisiinsa liittyvät pikanäppäimet kuratoituihin kokoelmiin ja jaa ne tiimisi kanssa tai julkisesti yhden linkin kautta.
Linkkianalytiikka
Seuraa, kuinka usein kutakin pikakuvaketta käytetään, ja näe liikenteen lähteet, jotta tiedät, mitkä linkit ovat aktiivisessa käytössä ja mitkä voidaan poistaa käytöstä.
Tunnistepohjainen järjestely
Lisää tunnisteita pikakuvakkeisiin nopeaan suodatukseen ja löytämiseen kasvavassa sisäisten ja tiimilinkkien kirjastossa.
Tiimin pikakuvakkeiden jakaminen
Luo pikakuvakkeita, jotka ovat näkyvissä kaikille työtilan jäsenille, tai rajoita ne vain itsellesi – pitäen sisäiset ja henkilökohtaiset linkit järjestyksessä yhdessä paikassa.
Slash – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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