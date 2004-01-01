Slash on itse ylläpidettävä linkkioikopolkujen hallintatyökalu yksityishenkilöille ja tiimeille, jotka haluavat siistimmän tavan jakaa ja käyttää URL-osoitteita. Sen sijaan, että kirjanmerkit olisivat hajallaan selaimissa tai olisi vaikeasti muistettavia uudelleenohjauslinkkejä, Slash antaa sinun määrittää s/-etuliitteisiä oikopolkuja – kirjoita s/docs selaimesi osoitepalkkiin (kun laajennus on asennettu) ja päädyt suoraan määränpäähäsi. Oikopolut voidaan merkitä tunnisteilla, ryhmitellä jaettaviin kokoelmiin ja rajata tiimillesi tai pitää yksityisinä.

Toisin kuin isännöidyt linkkien lyhentäjät, jotka kirjaavat liikenteesi ja kaupallistavat tietosi, Slashin itse ylläpitäminen VPS:llä pitää kaikki oikopolkujen analytiikka- ja käyttötiedot hallitsemassasi infrastruktuurissa – ei vaadi tilausta, ei ulkoista palvelua luotettavaksi, eikä rajoitusta luotavien oikopolkujen määrälle.