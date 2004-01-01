Yao on avoimen lähdekoodin täyden pinon sovelluksen suoritusympäristö, jonka avulla kehittäjät voivat rakentaa verkkosovelluksia, REST-rajapintoja ja hallintapaneeleita kirjoittamalla JSON- ja YAML-määritystiedostoja taustakoodin sijaan. Alun perin matalan koodin moottori, Yao v1.0 on kehittynyt tekoälyagenttialustaksi natiivilla MCP (Model Context Protocol) -integraatiolla, moniagenttiorkestroinnilla ja sisäänrakennetulla keskustelevalla chat-käyttöliittymällä.

Toisin kuin perinteiset kehysjärjestelmät, Yao toimitetaan yhtenä Go-binääritiedostona sisäänrakennetun SQLite-tietokannan, V8 JavaScript -moottorin TypeScript-koukkuja varten ja palvelinpuolella renderöidyn käyttöliittymäjärjestelmän kanssa — mikä tekee siitä itsenäisen ympäristön tekoälypohjaisten verkkosovellusten rakentamiseen ja ajamiseen ilman erillisten suoritusympäristöjen tai tietokantojen hallintaa.