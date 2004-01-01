Asenna Yao yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin sovelluksen suoritusympäristö ja tekoälyagenttikehys verkkosovellusten ja API-rajapintojen rakentamiseen JSON-määrityksellä.
Yao – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Yao – mitä sillä voi rakentaa?
Yao on avoimen lähdekoodin täyden pinon sovelluksen suoritusympäristö, jonka avulla kehittäjät voivat rakentaa verkkosovelluksia, REST-rajapintoja ja hallintapaneeleita kirjoittamalla JSON- ja YAML-määritystiedostoja taustakoodin sijaan. Alun perin matalan koodin moottori, Yao v1.0 on kehittynyt tekoälyagenttialustaksi natiivilla MCP (Model Context Protocol) -integraatiolla, moniagenttiorkestroinnilla ja sisäänrakennetulla keskustelevalla chat-käyttöliittymällä.
Toisin kuin perinteiset kehysjärjestelmät, Yao toimitetaan yhtenä Go-binääritiedostona sisäänrakennetun SQLite-tietokannan, V8 JavaScript -moottorin TypeScript-koukkuja varten ja palvelinpuolella renderöidyn käyttöliittymäjärjestelmän kanssa — mikä tekee siitä itsenäisen ympäristön tekoälypohjaisten verkkosovellusten rakentamiseen ja ajamiseen ilman erillisten suoritusympäristöjen tai tietokantojen hallintaa.
Yao – tärkeimmät ominaisuudet
JSON API -rakentaja
Määritä REST API -päätepisteet, tietokantamallit ja hallintapaneelit kokonaan JSON/YAML-määritystiedostoissa, poistaen taustajärjestelmän toistuvaa koodia.
AI-agentin orkestrointi
Natiivi MCP-tuki ja moniagenttisuoritus antavat sinun yhdistää tekoälytyökaluja, delegoida tehtäviä ala-agenteille ja ajaa rinnakkaisia agenttityönkulkuja yhdestä kokoonpanosta.
Sulautettu V8-moottori
Suorita TypeScript-liiketoimintalogiikkaa ja -koukkuja suoraan Yaon sisällä käyttäen mukana toimitettua V8 JavaScript-ajonaikaista ympäristöä – Node.js-asennusta ei tarvita.
Palvelinrenderöity käyttöliittymä
SUI Pages tarjoaa komponenttipohjaisen palvelinpuolen renderöintijärjestelmän täysien käyttöliittymien rakentamiseen ilman erillistä JavaScript-kehystä.
Sisäänrakennettu vektorihaku
Integroitu vektorihaku, tietoverkko ja GraphRAG-ominaisuudet mahdollistavat semanttisen dokumenttien haun ja tekoälypohjaisen tietämyskannan ominaisuudet.
Yao – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.