Plex muuttaa henkilökohtaisen mediakokoelmasi hiotuksi suoratoistopalveluksi, joka kilpailee Netflixin tai Spotifyn kanssa. Se hakee automaattisesti julistekuvia, kuvauksia, näyttelijätietoja ja arvioita elokuvillesi, TV-ohjelmillesi ja musiikillesi – muuttaen raakatiedostot kauniisti järjestetyksi kirjastoksi, johon pääsee käsiksi mistä tahansa laitteesta tai paikasta.

Plexin itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle 24/7 saatavuuden riippumatta kotiverkon toiminta-ajasta, omistetun suorittimen useiden samanaikaisten striimien sujuvaan transkoodaukseen ja yritystason lähetyskaistanleveyden, jotta etäkäyttö ei koskaan puskuroi – edes 4K-sisällön kanssa.