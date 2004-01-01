Ota Plex käyttöön yhdellä napsautuksella.
Maailman suosituin itse isännöity mediaserveri elokuvien, TV-ohjelmien, musiikin ja valokuvien suoratoistoon mille tahansa laitteelle.
Plex – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Plex – mitä sillä voi rakentaa?
Plex muuttaa henkilökohtaisen mediakokoelmasi hiotuksi suoratoistopalveluksi, joka kilpailee Netflixin tai Spotifyn kanssa. Se hakee automaattisesti julistekuvia, kuvauksia, näyttelijätietoja ja arvioita elokuvillesi, TV-ohjelmillesi ja musiikillesi – muuttaen raakatiedostot kauniisti järjestetyksi kirjastoksi, johon pääsee käsiksi mistä tahansa laitteesta tai paikasta.
Plexin itseisännöinti omalla VPS:lläsi antaa sinulle 24/7 saatavuuden riippumatta kotiverkon toiminta-ajasta, omistetun suorittimen useiden samanaikaisten striimien sujuvaan transkoodaukseen ja yritystason lähetyskaistanleveyden, jotta etäkäyttö ei koskaan puskuroi – edes 4K-sisällön kanssa.
Plex – tärkeimmät ominaisuudet
Universaali laitetuki
Natiivisovellukset iOS:lle, Androidille, Rokulle, Apple TV:lle, Fire TV:lle, älytelevisioille, pelikonsoleille ja verkkoselaimille varmistavat, että kirjastosi on tavoitettavissa jokaiselta omistamaltasi näytöltä.
Automaattiset metatiedot
Plex hakee julistekuvia, arvioita, näyttelijätietoja ja kuvauksia automaattisesti TMDb:stä, TVDb:stä ja MusicBrainzista, muuttaen raakatiedostot ammattimaisesti luetteloituun kokoelmaan.
Laitteiston transkoodaus
Intel Quick Sync-, NVIDIA NVENC- ja AMD AMF -kiihdytys muuntaa videota reaaliaikaisesti, jotta mikä tahansa laite voi toistaa mitä tahansa muotoa ilman puskurointia tai laadun heikkenemistä.
Suora TV & DVR
Yhdistä Plex yhteensopivaan virittimeen tallentaaksesi maanpäällisiä lähetyksiä, luoden henkilökohtaisen DVR:n, joka korvaa kaapelin ilmaisilla paikalliskanavilla ja ajansiirrolla.
Hallitut käyttäjätilit
Luo erilliset profiilit jokaiselle perheenjäsenelle yksilöllisellä katseluhistorialla, lapsilukolla ja sisältöluokitussuodattimilla – kaikki hallittavissa yhdestä hallintapaneelista.
Plex – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.