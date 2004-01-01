Raneto on kevyt, avoimen lähdekoodin tietopankki, joka on rakennettu Node.js:n päälle ja joka muuttaa Markdown-tiedostoja sisältävän kansion siistiksi, haettavaksi dokumentaatiosivustoksi. Tietokantaa ei tarvitse hallita – sisältö on tavallisina .md -tiedostoina hallitsemassasi hakemistossa, mikä tekee versioinnista, varmuuskopioinnista ja sisällön luomisesta suosikkieditorillasi suoraviivaista. Mukana toimitettu verkkopohjainen editori hoitaa selaimessa tapahtuvan muokkauksen ei-teknisille käyttäjille, kun taas kehittäjät voivat luoda sisältöä suoraan haluamallaan Markdown-työkalulla ja antaa gitin hoitaa historian.

Raneton itseisännöinti VPS:llä antaa sinulle yksityisen tietopankin, jonka omistat täysin, ilman toimittajalukitusta, ilman käyttäjäkohtaisia maksuja ja sisällön, joka on siirrettävinä tiedostoina omisteisen tietokannan sijaan.