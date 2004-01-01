ConvertX on itsepalveluna ylläpidettävä online-tiedostomuunnin, joka käsittelee yli tuhat eri tiedostomuotoa – asiakirjoja, kuvia, ääntä, videota ja paljon muuta – yksinkertaisen verkkokäyttöliittymän kautta. Koska muunnos tapahtuu kokonaan omalla palvelimellasi, arkaluontoiset tiedostot eivät koskaan poistu infrastruktuuristasi, eikä kolmannen osapuolen palvelu aseta latauskokorajoituksia, vesileimoja tai muunnoskohtaisia maksuja.

ConvertX:n itsepalveluna ylläpitäminen on erityisen arvokasta yrityksille ja organisaatioille, joilla on tiedonkäsittelyvaatimuksia, jotka estävät omien asiakirjojen lataamisen ulkoisiin pilvipalveluihin. Automaattinen tiedostojen puhdistus konfiguroitavilla säilytysajoilla pitää tallennustilan käytön hallittavissa, ja valinnainen käyttäjän todennus antaa sinun hallita, kuka palvelua voi käyttää. Tämä käyttöönotto tarjoaa täydellisen muunnospalvelun pysyvällä tallennustilalla, joka on valmis käsittelemään minkä tahansa formaatin työnkulun.