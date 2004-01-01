Asenna ConvertX yhden napsautuksen asennuksella.
Itseisännöity tiedostojen muunnospalvelu, joka tukee yli 1000 formaattia asiakirjoille, kuville, äänelle ja videolle täydellä yksityisyydellä.
ConvertX – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
ConvertX – mitä sillä voi rakentaa?
ConvertX on itsepalveluna ylläpidettävä online-tiedostomuunnin, joka käsittelee yli tuhat eri tiedostomuotoa – asiakirjoja, kuvia, ääntä, videota ja paljon muuta – yksinkertaisen verkkokäyttöliittymän kautta. Koska muunnos tapahtuu kokonaan omalla palvelimellasi, arkaluontoiset tiedostot eivät koskaan poistu infrastruktuuristasi, eikä kolmannen osapuolen palvelu aseta latauskokorajoituksia, vesileimoja tai muunnoskohtaisia maksuja.
ConvertX:n itsepalveluna ylläpitäminen on erityisen arvokasta yrityksille ja organisaatioille, joilla on tiedonkäsittelyvaatimuksia, jotka estävät omien asiakirjojen lataamisen ulkoisiin pilvipalveluihin. Automaattinen tiedostojen puhdistus konfiguroitavilla säilytysajoilla pitää tallennustilan käytön hallittavissa, ja valinnainen käyttäjän todennus antaa sinun hallita, kuka palvelua voi käyttää. Tämä käyttöönotto tarjoaa täydellisen muunnospalvelun pysyvällä tallennustilalla, joka on valmis käsittelemään minkä tahansa formaatin työnkulun.
ConvertX – tärkeimmät ominaisuudet
Yli 1000 formaatin tuki
Muunna lähes minkä tahansa asiakirja-, kuva-, ääni- ja videomuodon välillä asentamatta työpöytäohjelmistoa.
Täydellinen tiedostojen yksityisyys
Tiedostot käsitellään kokonaan VPS-palvelimellasi — mitään ei ladata ulkoisiin palveluihin tai kolmannet osapuolet näe.
Automaattinen puhdistus
Määritettävät säilytysajat poistavat automaattisesti muunnetut tiedostot asetetun tuntimäärän jälkeen tallennustilan käytön hallitsemiseksi.
Käyttäjän todennus
Rajoita pääsyä tiliperusteisella todennuksella tai avaa keskustelut todentamattomille käyttäjille sisäisiä tiimikäyttöönottoja varten.
Ei kokorajoituksia
Muunna suuria mediatiedostoja ja massaerä ilman online-muunnospalveluiden asettamia latausrajoituksia.
ConvertX – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.