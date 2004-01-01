Ota Hi.Events käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin tapahtumanhallinta- ja lipunmyyntialusta konferensseille, työpajoille ja tapaamisille.
Hi.Events – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Hi.Events – mitä sillä voi rakentaa?
Hi.Events on moderni, avoimen lähdekoodin tapahtumanhallinta- ja lipunmyyntialusta, joka on rakennettu järjestäjille, jotka haluavat täyden hallinnan tapahtumiinsa maksamatta lippukohtaisia maksuja kaupallisille alustoille. Se hoitaa koko tapahtuman elinkaaren – tapahtumasivujen julkaisusta ja lippujen myynnistä osallistujien sisäänkirjaukseen ja myynnin analysointiin – kaikki yhdeltä yhtenäiseltä hallintapaneelilta.
Hi.Eventsin itseisännöinti omalla VPS:llä pitää osallistujatiedot, maksuasetukset ja tapahtuman sisällön hallinnassasi. Sen sijaan, että menettäisit prosenttiosuuden jokaisesta lipusta SaaS-palveluntarjoajalle, maksat kiinteän VPS-kustannuksen riippumatta siitä, kuinka monta lippua myyt, ja voit mukauttaa alustan vastaamaan brändiäsi.
Hi.Events – tärkeimmät ominaisuudet
Mukautettavat tapahtumasivut
Rakenna brändättyjä tapahtumasivuja mukautetuilla verkkotunnuksilla, omilla logoillasi ja räätälöidyillä etusivun asetteluilla, jotka vastaavat organisaatiotasi.
Stripe Lipunmyynti
Myy maksullisia ja ilmaisia lippuja natiivilla Stripe-integraatiolla, tarjouskoodeilla, kapasiteettirajoituksilla ja porrastetuilla hinnoittelusäännöillä.
QR-sisäänkirjaus
Vahvista osallistujat ovella käyttämällä QR-koodattuja lippuja ja sisäänrakennettua sisäänkirjautumisliittymää, joka on suunniteltu henkilökunnalle mobiililaitteilla.
Tilausten hallinta
Seuraa tilauksia, myönnä hyvityksiä, lähetä liput uudelleen ja vie osallistujaluettelot merkkien tulostusta tai tapahtuman jälkeisiä seurantoja varten.
Myyntianalytiikka
Seuraa lipunmyyntiä, tuloja ja osallistujamäärien kehitystä reaaliaikaisesti sisäänrakennettujen hallintapaneelien ja tapahtumakohtaisen raportoinnin avulla.
REST API & Webhooks
Integroi Hi.Events CRM-järjestelmiin, sähköpostilistoihin tai mukautettuihin työnkulkuihin dokumentoidun REST API:n ja webhook-järjestelmän kautta.
Hi.Events – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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