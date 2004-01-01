Asenna Yuvomi yhdellä napsautuksella.
Yksityinen, itse isännöity perheen suunnittelija tehtäviin, kalentereihin, aterioihin, ostoksiin ja kotitalousbudjetteihin yhdessä mobiilipainotteisessa sovelluksessa.
Yuvomi – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Yuvomi – mitä sillä voi rakentaa?
Yuvomi on avoimen lähdekoodin perheen järjestäjä, joka kokoaa tehtävät, jaetut kalenterit, ostoslistat, ateriasuunnitelmat, reseptit, budjetit ja kotitalouden muistiinpanot yhteen mobiilikeskeiseen progressiiviseen verkkosovellukseen. Jokainen moduuli on itsenäinen, joten voit käyttää vain niitä osia, jotka sopivat kotitalouteesi, ja jättää loput huomiotta.
Yuvomin itseisännöinti omalla VPS-palvelimellasi pitää arkaluonteiset kotitaloustiedot – aikataulut, kuitit, yhteystiedot, lääkemuistutukset – poissa kolmannen osapuolen pilvipalveluista. SQLite-tietokanta tukee valinnaista AES-256-salausta levossa, ja sisäänrakennettu ajastin hoitaa automaattiset varmuuskopiot, jotta perheesi tiedot pysyvät yksityisinä mukavuudesta tinkimättä.
Yuvomi – tärkeimmät ominaisuudet
Perhekalenteri
Koordinoi tehtäviä, kalentereita, aterioita ja ostoslistoja kaikkien perheenjäsenten kesken monikäyttäjätehtävillä ja ilmoituksilla.
Mobiili edellä PWA
Asentuu natiivin tuntuisena progressiivisena verkkosovelluksena puhelimiin ja tabletteihin, offline-tilassa toimivilla näkymillä liikkuvaan kotitalouden hallintaan.
Kalenteri-integraatiot
Synkronoi Google Kalenterin, iCloudin CalDAV-yhteyden, Apple-laitteiden ja ICS-tilausten kanssa, jotta kaikki olemassa olevat aikataulut pysyvät yhdessä paikassa.
Salattu SQLite-tietovarasto
Valinnainen SQLCipher AES-256 -salaus suojaa kotitalouden tietoja levossa, ja ajoitetut varmuuskopiot voivat peilata mihin tahansa WebDAV-kohteeseen.
Modulaarinen kotitaloustyökalupakki
Ota käyttöön vain tarvitsemasi moduulit — budjetit, ateriasuunnittelu, reseptit, syntymäpäivät, yhteystiedot, asiakirjat tai kodinhoito — ja ohita loput.
Yksityinen ja seurannasta vapaa
Ei kolmannen osapuolen seuraimia, ei telemetriaa, ja MIT-lisenssi pitävät perheesi tiedot täysin omassa hallinnassasi VPS-palvelimellasi.
Yuvomi – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
Tutustu muihin käyttöönotettaviin sovelluksiin
Anki Sync Server Enhanced
Itseisännöity Ankin synkronointipalvelin monikäyttäjätuella, varmuuskopioinnilla ja verkkopaneelilla