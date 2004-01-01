Bionic GPT on avoimen lähdekoodin paikallinen korvike ChatGPT:lle, suunniteltu organisaatioille, jotka tarvitsevat generatiivista tekoälyä pitäen samalla tiedot ehdottoman luottamuksellisina. Se on rakennettu korkean suorituskyvyn Rust-ytimen ympärille, ja se yhdistää tutun ChatGPT-tyylisen käyttöliittymän yritystason ominaisuuksiin, kuten tiimityötiloihin, roolipohjaiseen pääsynhallintaan, tarkastuspolkuihin ja agenttipohjaisiin Retrieval-Augmented Generation -putkiin mille tahansa dokumenttimuodolle.

Bionic GPT:n itseisännöinti VPS:lläsi pitää kehotteet, chat-historian, upotukset ja ladatut dokumentit hallitsemassasi infrastruktuurissa ilman käyttäjäkohtaisia maksuja tai kolmannen osapuolen tiedonjakoa. Alusta yhdistyy mihin tahansa OpenAI-yhteensopivaan malliin – paikallisiin Ollama-instansseihin tai etäpalveluntarjoajiin – ja sisältää PostgreSQL:n pgvectorilla semanttista hakua varten sekä erillisen RAG-moottorin dokumenttien sisäänottoa ja upotusten generointia varten.