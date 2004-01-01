Jopa 69 % alennus Bionic GPT tuotteelle

Asenna Bionic GPT yhdellä napsautuksella.

Itseisännöity, paikallinen ChatGPT-vaihtoehto tiimichatilla, RAG-pohjaisilla avustajilla ja roolipohjaisella pääsynhallinnalla yrityksille.

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AI:n hallinnoima VPS
5,49  /kk
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Bionic GPT – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99 
5,49  /kk
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Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99 
7,99  /kk
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Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99 
10,99  /kk
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Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99 
21,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99 
5,49  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99 
7,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99 
10,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99 
21,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Bionic GPT – mitä sillä voi rakentaa?

Bionic GPT on avoimen lähdekoodin paikallinen korvike ChatGPT:lle, suunniteltu organisaatioille, jotka tarvitsevat generatiivista tekoälyä pitäen samalla tiedot ehdottoman luottamuksellisina. Se on rakennettu korkean suorituskyvyn Rust-ytimen ympärille, ja se yhdistää tutun ChatGPT-tyylisen käyttöliittymän yritystason ominaisuuksiin, kuten tiimityötiloihin, roolipohjaiseen pääsynhallintaan, tarkastuspolkuihin ja agenttipohjaisiin Retrieval-Augmented Generation -putkiin mille tahansa dokumenttimuodolle.

Bionic GPT:n itseisännöinti VPS:lläsi pitää kehotteet, chat-historian, upotukset ja ladatut dokumentit hallitsemassasi infrastruktuurissa ilman käyttäjäkohtaisia maksuja tai kolmannen osapuolen tiedonjakoa. Alusta yhdistyy mihin tahansa OpenAI-yhteensopivaan malliin – paikallisiin Ollama-instansseihin tai etäpalveluntarjoajiin – ja sisältää PostgreSQL:n pgvectorilla semanttista hakua varten sekä erillisen RAG-moottorin dokumenttien sisäänottoa ja upotusten generointia varten.

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Bionic GPT – tärkeimmät ominaisuudet

Tuttu chat-kokemus

Kiillotettu ChatGPT-tyylinen käyttöliittymä chat-historian ja täyden teemoituksen kera antaa tiimien ottaa työkalun käyttöön ilman uudelleenkoulutusta, samalla kun nopea Rust-käyttöliittymä pitää vuorovaikutuksen nopeana.

Agenttimaiset RAG-avustajat

Rakenna avustajia, jotka pohjautuvat omiin dokumentteihisi – PDF, HTML, CSV, PPTX ja muihin – käyttäen kooditonta pilkkomista, upotuksia ja järjestelmäkehotteita, jotka on määritetty verkkokäyttöliittymän kautta.

Tiimit ja RBAC

Järjestä käyttäjät erillisiin tiimityötiloihin, hallitse ominaisuuksien käyttöoikeuksia SSO-järjestelmäsi roolien avulla ja valvo roolikohtaisia tunnusten käyttörajoituksia jakaaksesi mallin kapasiteetin oikeudenmukaisesti.

Hae mikä tahansa LLM

Yhdistä paikallisiin malleihin Ollaman tai etäpalveluntarjoajien kautta käyttäen OpenAI-yhteensopivia API-rajapintoja, ja anna käyttäjien vaihtaa mallien välillä poistumatta keskustelusta.

Sisäänrakennettu yksityisyys

Asiakirjat, upotukset ja chat-historia pysyvät VPS-palvelimellasi, kun Postgresin rivitason suojaus ja minimaaliset tyhjästä rakennetut kontit tarjoavat syvällistä puolustusta.

Bionic GPT – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀

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Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.

Omkar
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Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.

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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.

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30 päivän tyytyväisyystakuu

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