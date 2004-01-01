Asenna Bionic GPT yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity, paikallinen ChatGPT-vaihtoehto tiimichatilla, RAG-pohjaisilla avustajilla ja roolipohjaisella pääsynhallinnalla yrityksille.
Bionic GPT – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Bionic GPT – mitä sillä voi rakentaa?
Bionic GPT on avoimen lähdekoodin paikallinen korvike ChatGPT:lle, suunniteltu organisaatioille, jotka tarvitsevat generatiivista tekoälyä pitäen samalla tiedot ehdottoman luottamuksellisina. Se on rakennettu korkean suorituskyvyn Rust-ytimen ympärille, ja se yhdistää tutun ChatGPT-tyylisen käyttöliittymän yritystason ominaisuuksiin, kuten tiimityötiloihin, roolipohjaiseen pääsynhallintaan, tarkastuspolkuihin ja agenttipohjaisiin Retrieval-Augmented Generation -putkiin mille tahansa dokumenttimuodolle.
Bionic GPT:n itseisännöinti VPS:lläsi pitää kehotteet, chat-historian, upotukset ja ladatut dokumentit hallitsemassasi infrastruktuurissa ilman käyttäjäkohtaisia maksuja tai kolmannen osapuolen tiedonjakoa. Alusta yhdistyy mihin tahansa OpenAI-yhteensopivaan malliin – paikallisiin Ollama-instansseihin tai etäpalveluntarjoajiin – ja sisältää PostgreSQL:n pgvectorilla semanttista hakua varten sekä erillisen RAG-moottorin dokumenttien sisäänottoa ja upotusten generointia varten.
Bionic GPT – tärkeimmät ominaisuudet
Tuttu chat-kokemus
Kiillotettu ChatGPT-tyylinen käyttöliittymä chat-historian ja täyden teemoituksen kera antaa tiimien ottaa työkalun käyttöön ilman uudelleenkoulutusta, samalla kun nopea Rust-käyttöliittymä pitää vuorovaikutuksen nopeana.
Agenttimaiset RAG-avustajat
Rakenna avustajia, jotka pohjautuvat omiin dokumentteihisi – PDF, HTML, CSV, PPTX ja muihin – käyttäen kooditonta pilkkomista, upotuksia ja järjestelmäkehotteita, jotka on määritetty verkkokäyttöliittymän kautta.
Tiimit ja RBAC
Järjestä käyttäjät erillisiin tiimityötiloihin, hallitse ominaisuuksien käyttöoikeuksia SSO-järjestelmäsi roolien avulla ja valvo roolikohtaisia tunnusten käyttörajoituksia jakaaksesi mallin kapasiteetin oikeudenmukaisesti.
Hae mikä tahansa LLM
Yhdistä paikallisiin malleihin Ollaman tai etäpalveluntarjoajien kautta käyttäen OpenAI-yhteensopivia API-rajapintoja, ja anna käyttäjien vaihtaa mallien välillä poistumatta keskustelusta.
Sisäänrakennettu yksityisyys
Asiakirjat, upotukset ja chat-historia pysyvät VPS-palvelimellasi, kun Postgresin rivitason suojaus ja minimaaliset tyhjästä rakennetut kontit tarjoavat syvällistä puolustusta.
Bionic GPT – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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