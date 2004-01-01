Ota Mattermost käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin tiimiviestintäalusta, jossa on täysi tiedon omistajuus ja yritystason tietoturvaominaisuudet.
Mattermost – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Mattermost – mitä sillä voi rakentaa?
Mattermost on itse isännöity tiimityöskentelyalusta, joka tarjoaa Slackin kaltaisen viestinnän, tiedostojen jakamisen, äänipuhelut ja työnkulun automatisoinnin – luovuttamatta tietojesi hallintaa. Se on rakennettu teknisille ja tietoturvatietoisille tiimeille, ja se tukee ketjutettuja kanavia, yli 800 integraatiota, SSO:ta, LDAP:ia ja vaatimustenmukaista arkistointia heti käyttövalmiina.
Mattermostin itse isännöinti omalla VPS:lläsi poistaa käyttäjäkohtaiset tilausmaksut, pitää kaikki viestit ja tiedostot infrastruktuurissasi ja täyttää tietosuojalainsäädännön vaatimukset, jotka ovat yleisiä hallinto-, rahoitus- ja terveydenhuoltoympäristöissä, joissa vain pilvipohjaiset työkalut eivät ole hyväksyttäviä.
Mattermost – tärkeimmät ominaisuudet
Ketjutettu viestintä
Järjestetyt tiimikeskustelut pysyvillä kanavilla, joissa on kokotekstihaku rajoittamattoman viestihistorian läpi.
Monipuoliset integraatiot
Yhdistä yli 800 työkaluun, mukaan lukien GitHub, Jira, Zoom ja Jenkins, verkkokoukkujen, kauttaviivakomentojen ja laajennusmarkkinapaikan avulla.
Ääni ja video
Sisäänrakennetut ääni- ja videopuhelut näytönjaolla pitävät yhteistyön yhdessä paikassa ilman siirtymistä ulkoisiin työkaluihin.
Yritystietoturva
SSO, LDAP, roolipohjaiset käyttöoikeudet ja vaatimustenmukaisuuden vienti täyttävät tiukat turvallisuus- ja sääntelyvaatimukset.
Täydellinen datan omistajuus
Kaikki viestit ja tiedostot sijaitsevat VPS:lläsi — ei toimittajan pääsyä, ei käyttäjäkohtaisia maksuja eikä alustariippuvuutta.
Mattermost – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.