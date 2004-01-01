Mattermost on itse isännöity tiimityöskentelyalusta, joka tarjoaa Slackin kaltaisen viestinnän, tiedostojen jakamisen, äänipuhelut ja työnkulun automatisoinnin – luovuttamatta tietojesi hallintaa. Se on rakennettu teknisille ja tietoturvatietoisille tiimeille, ja se tukee ketjutettuja kanavia, yli 800 integraatiota, SSO:ta, LDAP:ia ja vaatimustenmukaista arkistointia heti käyttövalmiina.

Mattermostin itse isännöinti omalla VPS:lläsi poistaa käyttäjäkohtaiset tilausmaksut, pitää kaikki viestit ja tiedostot infrastruktuurissasi ja täyttää tietosuojalainsäädännön vaatimukset, jotka ovat yleisiä hallinto-, rahoitus- ja terveydenhuoltoympäristöissä, joissa vain pilvipohjaiset työkalut eivät ole hyväksyttäviä.