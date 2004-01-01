Asenna Canarytokens yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin honeypot-tunnusjärjestelmä, joka hälyttää äänettömästi, kun joku käyttää tietojasi, tiedostojasi tai tunnistetietojasi.
Canarytokens – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Canarytokens – mitä sillä voi rakentaa?
Canarytokens on avoimen lähdekoodin honeypot-järjestelmä, jonka avulla voit luoda näkymättömiä ansoja infrastruktuuriisi. Luo seurantatunnuksia URL-osoitteiden, DNS-nimien, asiakirjojen, sähköpostiosoitteiden, WireGuard-määritysten ja muiden muodossa – ja upota ne sitten arkaluonteisiin tiedostoihin, järjestelmiin tai verkon määrityksiin. Heti kun hyökkääjä tai luvaton käyttäjä on vuorovaikutuksessa tunnuksen kanssa, saat välittömän hälytyksen pääsyn yksityiskohdista.
Toisin kuin perinteinen tunkeutumisen havaitseminen, Canarytokens ei vaadi agentteja, lokien valvontaa eikä monimutkaista asennusta. Itseisännöinti antaa sinulle täyden hallinnan hälytystietoihisi ja mahdollistaa rajattoman määrän tunnusten luomisen ilman tilausrajoituksia.
Canarytokens – tärkeimmät ominaisuudet
Välittömät tietoturvaloukkauksen hälytykset
Vastaanota välittömiä ilmoituksia heti kun tunnus laukeaa, antaen sinulle varhaisen varoituksen luvattomasta pääsystä tai tietojen vuotamisesta.
Kymmeniä tunnustyyppejä
Luo hunajapurkkeja URL-osoitteina, DNS-merkintöinä, Word-asiakirjoina, PDF-tiedostoina, AWS-avaimina, sähköpostiosoitteina, WireGuard-määrityksinä ja muina, jotta kaikki hyökkäyspinnat katetaan.
Agentiton tunnistus
Tokenit toimivat ilman ohjelmistojen asentamista valvottuihin järjestelmiin — aseta vain token ja odota hälytystä.
Itse ylläpidetty hallinta
Aja omaa Canarytokens-palvelintasi pitääksesi kaikki tapahtumatiedot yksityisinä, luodaksesi rajattomasti tunnuksia ja mukauttaaksesi hälytykset tarpeidesi mukaan.
Monipuolinen tapahtumahistoria
Jokainen laukaistu tunnus tallentaa IP-osoitteet, käyttäjäagentit, aikaleimat ja maantieteelliset sijaintitiedot rikostutkintaa varten.
Canarytokens – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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