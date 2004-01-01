Canarytokens on avoimen lähdekoodin honeypot-järjestelmä, jonka avulla voit luoda näkymättömiä ansoja infrastruktuuriisi. Luo seurantatunnuksia URL-osoitteiden, DNS-nimien, asiakirjojen, sähköpostiosoitteiden, WireGuard-määritysten ja muiden muodossa – ja upota ne sitten arkaluonteisiin tiedostoihin, järjestelmiin tai verkon määrityksiin. Heti kun hyökkääjä tai luvaton käyttäjä on vuorovaikutuksessa tunnuksen kanssa, saat välittömän hälytyksen pääsyn yksityiskohdista.

Toisin kuin perinteinen tunkeutumisen havaitseminen, Canarytokens ei vaadi agentteja, lokien valvontaa eikä monimutkaista asennusta. Itseisännöinti antaa sinulle täyden hallinnan hälytystietoihisi ja mahdollistaa rajattoman määrän tunnusten luomisen ilman tilausrajoituksia.