Jopa 69 % alennus Canarytokens tuotteelle

Asenna Canarytokens yhden napsautuksen asennuksella.

Avoimen lähdekoodin honeypot-tunnusjärjestelmä, joka hälyttää äänettömästi, kun joku käyttää tietojasi, tiedostojasi tai tunnistetietojasi.

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Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49  /kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Asenna Canarytokens yhden napsautuksen asennuksella.

Canarytokens – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99 
5,49  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99 
7,99  /kk
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Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99 
10,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99 
21,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99 
5,49  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
64 % alennus
KVM 2
21,99 
7,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99 
10,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99 
21,99  /kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Canarytokens – mitä sillä voi rakentaa?

Canarytokens on avoimen lähdekoodin honeypot-järjestelmä, jonka avulla voit luoda näkymättömiä ansoja infrastruktuuriisi. Luo seurantatunnuksia URL-osoitteiden, DNS-nimien, asiakirjojen, sähköpostiosoitteiden, WireGuard-määritysten ja muiden muodossa – ja upota ne sitten arkaluonteisiin tiedostoihin, järjestelmiin tai verkon määrityksiin. Heti kun hyökkääjä tai luvaton käyttäjä on vuorovaikutuksessa tunnuksen kanssa, saat välittömän hälytyksen pääsyn yksityiskohdista.

Toisin kuin perinteinen tunkeutumisen havaitseminen, Canarytokens ei vaadi agentteja, lokien valvontaa eikä monimutkaista asennusta. Itseisännöinti antaa sinulle täyden hallinnan hälytystietoihisi ja mahdollistaa rajattoman määrän tunnusten luomisen ilman tilausrajoituksia.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Canarytokens – tärkeimmät ominaisuudet

Välittömät tietoturvaloukkauksen hälytykset

Vastaanota välittömiä ilmoituksia heti kun tunnus laukeaa, antaen sinulle varhaisen varoituksen luvattomasta pääsystä tai tietojen vuotamisesta.

Kymmeniä tunnustyyppejä

Luo hunajapurkkeja URL-osoitteina, DNS-merkintöinä, Word-asiakirjoina, PDF-tiedostoina, AWS-avaimina, sähköpostiosoitteina, WireGuard-määrityksinä ja muina, jotta kaikki hyökkäyspinnat katetaan.

Agentiton tunnistus

Tokenit toimivat ilman ohjelmistojen asentamista valvottuihin järjestelmiin — aseta vain token ja odota hälytystä.

Itse ylläpidetty hallinta

Aja omaa Canarytokens-palvelintasi pitääksesi kaikki tapahtumatiedot yksityisinä, luodaksesi rajattomasti tunnuksia ja mukauttaaksesi hälytykset tarpeidesi mukaan.

Monipuolinen tapahtumahistoria

Jokainen laukaistu tunnus tallentaa IP-osoitteet, käyttäjäagentit, aikaleimat ja maantieteelliset sijaintitiedot rikostutkintaa varten.

Canarytokens – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
Aloita tästä
Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

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Maxim Shishkin
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