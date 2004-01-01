Ota Krayin CRM käyttöön yhdellä napsautuksella.
Avoimen lähdekoodin Laravel CRM liidien, kontaktien, myyntiputkien ja asiakassuhteiden kokonaisvaltaiseen hallintaan.
Krayin CRM – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.
Krayin CRM – mitä sillä voi rakentaa?
Krayin CRM on ilmainen, avoimen lähdekoodin asiakassuhteiden hallintakehys, joka on rakennettu Laravelin ja Vue.js:n päälle. Se tarjoaa myyntitiimeille täydellisen asiakkaan elinkaaren työpöydän – liidien keräämisestä ja kvalifioinnista putkilinjan seurantaan, tarjousten luomiseen ja myynnin jälkeiseen toimintaan – ilman käyttäjäkohtaisia lisenssejä tai toimittajalukitusta.
Krayinin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää jokaisen liidin, yhteystiedon, sähköpostivaihdon ja tuloluvun hallitsemassasi infrastruktuurissa ja antaa kehittäjien laajentaa CRM:ää Laravel-pakettien, mukautettujen attribuuttien ja REST-rajapintojen avulla vastaamaan tapaa, jolla tiimisi todella myy.
Krayin CRM – tärkeimmät ominaisuudet
Visuaaliset myyntiputket
Vedä liidejä mukautettavien Kanban-vaiheiden läpi, jotta myyjät ja johtajat näkevät kaupan tilan aina yhdellä silmäyksellä.
Liidien hallinta
Kerää liidejä verkkolomakkeista, määritä omistajat, pisteytä lähteen mukaan ja muunna pätevät prospektit asiakkaiksi ja tarjouksiksi.
Mukautetut attribuutit
Lisää räätälöityjä kenttiä liideihin, yhteyshenkilöihin, organisaatioihin ja tarjouksiin koskematta koodiin, sovittaen CRM:n myyntiprosessiisi.
Tarjoukset ja tuotteet
Luo brändättyjä tarjouksia sisäänrakennetusta tuoteluettelosta vero- ja alennussääntöineen, ja seuraa niitä aina voitettuun kauppaan asti.
Sähköposti ja toiminnot
Kirjaa puhelut, kokoukset ja sähköpostit minkä tahansa tietueen yhteyteen kalenterinäkymien ja seurantamuistutusten avulla pitääksesi kaupat vireillä.
Verkkolomakkeet ja API:t
Julkaise upotettavia verkkolomakkeita liidien hankintaan ja käytä REST-rajapintaa synkronoidaksesi tietoja olemassa olevan markkinointijärjestelmäsi kanssa.
Krayin CRM – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Suositeltu palvelinsijainti:
Tarkistetaan...
Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.
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