Jopa 69 % alennus Krayin CRM tuotteelle

Ota Krayin CRM käyttöön yhdellä napsautuksella.

Avoimen lähdekoodin Laravel CRM liidien, kontaktien, myyntiputkien ja asiakassuhteiden kokonaisvaltaiseen hallintaan.

Julkaise sovelluksesi välittömästi
Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Ota Krayin CRM käyttöön yhdellä napsautuksella.

Krayin CRM – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

Krayin CRM – mitä sillä voi rakentaa?

Krayin CRM on ilmainen, avoimen lähdekoodin asiakassuhteiden hallintakehys, joka on rakennettu Laravelin ja Vue.js:n päälle. Se tarjoaa myyntitiimeille täydellisen asiakkaan elinkaaren työpöydän – liidien keräämisestä ja kvalifioinnista putkilinjan seurantaan, tarjousten luomiseen ja myynnin jälkeiseen toimintaan – ilman käyttäjäkohtaisia lisenssejä tai toimittajalukitusta.

Krayinin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää jokaisen liidin, yhteystiedon, sähköpostivaihdon ja tuloluvun hallitsemassasi infrastruktuurissa ja antaa kehittäjien laajentaa CRM:ää Laravel-pakettien, mukautettujen attribuuttien ja REST-rajapintojen avulla vastaamaan tapaa, jolla tiimisi todella myy.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

Krayin CRM – tärkeimmät ominaisuudet

Visuaaliset myyntiputket

Vedä liidejä mukautettavien Kanban-vaiheiden läpi, jotta myyjät ja johtajat näkevät kaupan tilan aina yhdellä silmäyksellä.

Liidien hallinta

Kerää liidejä verkkolomakkeista, määritä omistajat, pisteytä lähteen mukaan ja muunna pätevät prospektit asiakkaiksi ja tarjouksiksi.

Mukautetut attribuutit

Lisää räätälöityjä kenttiä liideihin, yhteyshenkilöihin, organisaatioihin ja tarjouksiin koskematta koodiin, sovittaen CRM:n myyntiprosessiisi.

Tarjoukset ja tuotteet

Luo brändättyjä tarjouksia sisäänrakennetusta tuoteluettelosta vero- ja alennussääntöineen, ja seuraa niitä aina voitettuun kauppaan asti.

Sähköposti ja toiminnot

Kirjaa puhelut, kokoukset ja sähköpostit minkä tahansa tietueen yhteyteen kalenterinäkymien ja seurantamuistutusten avulla pitääksesi kaupat vireillä.

Verkkolomakkeet ja API:t

Julkaise upotettavia verkkolomakkeita liidien hankintaan ja käytä REST-rajapintaa synkronoidaksesi tietoja olemassa olevan markkinointijärjestelmäsi kanssa.

Krayin CRM – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

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