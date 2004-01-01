Krayin CRM on ilmainen, avoimen lähdekoodin asiakassuhteiden hallintakehys, joka on rakennettu Laravelin ja Vue.js:n päälle. Se tarjoaa myyntitiimeille täydellisen asiakkaan elinkaaren työpöydän – liidien keräämisestä ja kvalifioinnista putkilinjan seurantaan, tarjousten luomiseen ja myynnin jälkeiseen toimintaan – ilman käyttäjäkohtaisia lisenssejä tai toimittajalukitusta.

Krayinin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää jokaisen liidin, yhteystiedon, sähköpostivaihdon ja tuloluvun hallitsemassasi infrastruktuurissa ja antaa kehittäjien laajentaa CRM:ää Laravel-pakettien, mukautettujen attribuuttien ja REST-rajapintojen avulla vastaamaan tapaa, jolla tiimisi todella myy.