ChronoFrame on moderni avoimen lähdekoodin valokuvagalleria, joka on rakennettu valokuvaajille, jotka haluavat kauniin, metatietoisen kodin töilleen luovuttamatta sitä pilvipalveluun. Rakennettu Nuxt 4:n päälle nopealla kuvaputkella, se jäsentää EXIF-tiedot automaattisesti latauksen yhteydessä, käänteisesti geokoodaa kuvauspaikat, luo ThumbHash-paikkamerkkejä välitöntä latausta varten ja tukee Live- ja Motion Photos -kuvia JPEG-, PNG- ja HEIC/HEIF-tiedostojen rinnalla.

ChronoFramen käyttäminen VPS:lläsi pitää täyden resoluution alkuperäiskuvat, GPS-koordinaatit ja katseluhistorian hallinnassasi – ei tilausta, ei kuvakohtaisia rajoituksia, ei kolmannen osapuolen skannausta. Kuvat voivat sijaita paikallisella levyllä tai missä tahansa S3-yhteensopivassa säiliössä, ja mukana tuleva tutkimuskartta muuttaa jokaisen matkan selattavaksi aikajanaksi siitä, missä kukin kuva on otettu.