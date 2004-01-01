Ota ChronoFrame käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Itse isännöity valokuvagalleria automaattisella EXIF-jäsennyksellä, käänteisellä geokoodauksella ja interaktiivisella tutkimuskartalla valokuvaajille.
ChronoFrame – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
ChronoFrame – mitä sillä voi rakentaa?
ChronoFrame on moderni avoimen lähdekoodin valokuvagalleria, joka on rakennettu valokuvaajille, jotka haluavat kauniin, metatietoisen kodin töilleen luovuttamatta sitä pilvipalveluun. Rakennettu Nuxt 4:n päälle nopealla kuvaputkella, se jäsentää EXIF-tiedot automaattisesti latauksen yhteydessä, käänteisesti geokoodaa kuvauspaikat, luo ThumbHash-paikkamerkkejä välitöntä latausta varten ja tukee Live- ja Motion Photos -kuvia JPEG-, PNG- ja HEIC/HEIF-tiedostojen rinnalla.
ChronoFramen käyttäminen VPS:lläsi pitää täyden resoluution alkuperäiskuvat, GPS-koordinaatit ja katseluhistorian hallinnassasi – ei tilausta, ei kuvakohtaisia rajoituksia, ei kolmannen osapuolen skannausta. Kuvat voivat sijaita paikallisella levyllä tai missä tahansa S3-yhteensopivassa säiliössä, ja mukana tuleva tutkimuskartta muuttaa jokaisen matkan selattavaksi aikajanaksi siitä, missä kukin kuva on otettu.
ChronoFrame – tärkeimmät ominaisuudet
Interaktiivinen tutkailukartta
Jokainen geotagattu valokuva näkyy interaktiivisella MapLibre-kartalla, joten voit selata kirjastoasi sijainnin mukaan sen sijaan, että selaat loputtomia aikajanoja.
Automaattinen EXIF-jäsentäminen
Kuvausaika, kamerarunko, objektiivi, polttoväli, aukko ja GPS-koordinaatit poimitaan latauksen yhteydessä ja indeksoidaan nopeaa suodatusta ja hakua varten.
Käänteinen geokoodaus
GPS-koordinaatit muunnetaan ihmisluettaviksi paikannimiksi Nominatimin tai Mapboxin avulla, jotta jokainen valokuva merkitään automaattisesti kaupungin ja maan tiedoilla.
Live- ja liikkuvat kuvat
Natiivituki iPhone Live Photos -kuville ja Android Motion Photos -kuville säilyttää lyhyen videon still-kuvan rinnalla, jotta muistot toistuvat tallennetussa muodossa.
Joustavat tallennustilan taustajärjestelmät
Tallenna alkuperäiset paikalliselle levylle, mihin tahansa S3-yhteensopivaan objektitallennustilaan tai OpenListiin — vaihda taustajärjestelmiä muuttamatta gallerian URL-osoitetta tai menettämättä metatietoja.
ChronoFrame – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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