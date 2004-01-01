DenoKV:n asennus yhdellä napsautuksella.
Deno-tiimin rakentama vahvasti konsistentti avain-arvo-tietokanta, jossa on ACID-transaktiot ja JavaScript-natiivi API.
DenoKV – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
DenoKV – mitä sillä voi rakentaa?
DenoKV on Deno-kehittäjien rakentama moderni avain-arvo-tietokanta, joka tarjoaa vahvasti johdonmukaisen tallennustilan ACID-transaktiotakuilla ja JavaScript-natiivin API:n, joka integroituu luontevasti Deno-sovelluksiin. Se tukee atomisia operaatioita, toissijaisia indeksejä, automaattista versiointia ja pienten metatietojen sekä suurten binääriobjektien tehokasta käsittelyä – kaikki luotettavan pysyvyyden takaavan SQLite-tallennusmoottorin tukemana.
DenoKV:n itseisännöinti VPS:lläsi tarjoaa ennustettavan suorituskyvyn ja kustannukset verrattuna hallittuihin tietokantapalveluihin, täyden hallinnan datakerroksestasi ja tunnusperusteisen todennuksen pääsyn turvaamiseksi. Se on ihanteellinen taustatallennustila Deno-sovelluksille, jotka tarvitsevat luotettavaa avain-arvo-tallennustilaa ilman toimittajalukitusta tai vaihtelevia pilvihintoja.
DenoKV – tärkeimmät ominaisuudet
ACID-transaktiot
Takaa atomisuuden, eheyden, eristyksen ja kestävyyden kaikille toiminnoille, mikä tekee siitä turvallisen kriittisen sovellustilan tallentamiseen.
JavaScript-natiivi API
Suunniteltu erityisesti Denolle idiomaattisella asynkronisella API:lla, joka integroituu luontevasti olemassa oleviin Deno-sovelluksiin ja Deno Deploy -projekteihin.
Atomiset moniavaintoiminnot
Suorita ehdollisia lue-muokkaa-kirjoita-operaatioita useiden avainten yli yhdessä atomisessa transaktiossa, mahdollistaen kilpailutilanteista vapaan tilanhallinnan.
Toissijaiset indeksit
Määritä toissijaiset indeksit tietoihisi mahdollistaaksesi tehokkaat haut ensisijaisen avaimen ulkopuolelta ilman ulkoista kyselyinfrastruktuuria.
Tunnuspohjainen tietoturva
Suojaa kaikki tietokantayhteydet luodulla pääsytunnuksella estäen luvattomat yhteydet avain-arvo-tietovarastoon.
DenoKV – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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