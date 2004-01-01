DenoKV on Deno-kehittäjien rakentama moderni avain-arvo-tietokanta, joka tarjoaa vahvasti johdonmukaisen tallennustilan ACID-transaktiotakuilla ja JavaScript-natiivin API:n, joka integroituu luontevasti Deno-sovelluksiin. Se tukee atomisia operaatioita, toissijaisia indeksejä, automaattista versiointia ja pienten metatietojen sekä suurten binääriobjektien tehokasta käsittelyä – kaikki luotettavan pysyvyyden takaavan SQLite-tallennusmoottorin tukemana.

DenoKV:n itseisännöinti VPS:lläsi tarjoaa ennustettavan suorituskyvyn ja kustannukset verrattuna hallittuihin tietokantapalveluihin, täyden hallinnan datakerroksestasi ja tunnusperusteisen todennuksen pääsyn turvaamiseksi. Se on ihanteellinen taustatallennustila Deno-sovelluksille, jotka tarvitsevat luotettavaa avain-arvo-tallennustilaa ilman toimittajalukitusta tai vaihtelevia pilvihintoja.