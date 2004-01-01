Jopa 69 % alennus DenoKV tuotteelle

DenoKV:n asennus yhdellä napsautuksella.

Deno-tiimin rakentama vahvasti konsistentti avain-arvo-tietokanta, jossa on ACID-transaktiot ja JavaScript-natiivi API.

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AI:n hallinnoima VPS
5,49/kk
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30 päivän tyytyväisyystakuu
DenoKV:n asennus yhdellä napsautuksella.

DenoKV – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
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Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
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Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
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Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
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Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 1
17,99
5,49/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 11,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
1 vCPU-ydin
4 Gt RAM
50 Gt NVMe-levytilaa
4 Tt siirtonopeus
Suosituin
65 % alennus
KVM 2
21,99
7,79/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 14,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
2 vCPU-ydintä
8 Gt RAM
100 Gt NVMe-levytilaa
8 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

DenoKV – mitä sillä voi rakentaa?

DenoKV on Deno-kehittäjien rakentama moderni avain-arvo-tietokanta, joka tarjoaa vahvasti johdonmukaisen tallennustilan ACID-transaktiotakuilla ja JavaScript-natiivin API:n, joka integroituu luontevasti Deno-sovelluksiin. Se tukee atomisia operaatioita, toissijaisia indeksejä, automaattista versiointia ja pienten metatietojen sekä suurten binääriobjektien tehokasta käsittelyä – kaikki luotettavan pysyvyyden takaavan SQLite-tallennusmoottorin tukemana.

DenoKV:n itseisännöinti VPS:lläsi tarjoaa ennustettavan suorituskyvyn ja kustannukset verrattuna hallittuihin tietokantapalveluihin, täyden hallinnan datakerroksestasi ja tunnusperusteisen todennuksen pääsyn turvaamiseksi. Se on ihanteellinen taustatallennustila Deno-sovelluksille, jotka tarvitsevat luotettavaa avain-arvo-tallennustilaa ilman toimittajalukitusta tai vaihtelevia pilvihintoja.

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{name} – mitä sillä voi rakentaa?

DenoKV – tärkeimmät ominaisuudet

ACID-transaktiot

Takaa atomisuuden, eheyden, eristyksen ja kestävyyden kaikille toiminnoille, mikä tekee siitä turvallisen kriittisen sovellustilan tallentamiseen.

JavaScript-natiivi API

Suunniteltu erityisesti Denolle idiomaattisella asynkronisella API:lla, joka integroituu luontevasti olemassa oleviin Deno-sovelluksiin ja Deno Deploy -projekteihin.

Atomiset moniavaintoiminnot

Suorita ehdollisia lue-muokkaa-kirjoita-operaatioita useiden avainten yli yhdessä atomisessa transaktiossa, mahdollistaen kilpailutilanteista vapaan tilanhallinnan.

Toissijaiset indeksit

Määritä toissijaiset indeksit tietoihisi mahdollistaaksesi tehokkaat haut ensisijaisen avaimen ulkopuolelta ilman ulkoista kyselyinfrastruktuuria.

Tunnuspohjainen tietoturva

Suojaa kaikki tietokantayhteydet luodulla pääsytunnuksella estäen luvattomat yhteydet avain-arvo-tietovarastoon.

DenoKV – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
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Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
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Kokeile ilman riskejä 30 päivän tyytyväisyystakuumme turvin. Katso lisätiedot hyvityskäytännöstämme.

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