Asenna Homebridge yhdellä napsautuksella.
Kevyt HomeKit-silta, joka yhdistää muiden kuin Applen älykotilaitteet Siriin ja Apple Koti -sovellukseen laajennusten kautta.
Homebridge – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Homebridge – mitä sillä voi rakentaa?
Homebridge on kevyt Node.js-palvelin, joka emuloi iOS HomeKit API:a, mahdollistaen Sirin ohjauksen ja Koti-sovelluksen integroinnin tuhansille laitteille, jotka eivät natiivisti tue Applen ekosysteemiä. Yli 2 000 yhteisön kehittämän laajennuksen avulla se yhdistää älyvalot, termostaatit, kamerat ja turvajärjestelmät brändeiltä kuten Ring, Nest, TP-Link ja Tuya yhtenäiseksi HomeKit-kokemukseksi.
Homebridgen ajaminen VPS:llä varmistaa 24/7 saatavuuden HomeKit-automaatioillesi paikallisista virta- tai verkko-olosuhteista riippumatta, tarjoten pysyvän laajennuskokoonpanon ja luotettavan etäkäytön mistä päin maailmaa tahansa.
Homebridge – tärkeimmät ominaisuudet
2 000+ laiteliitännäistä
Yhteisön liitännäiset kattavat käytännössä kaikki älykotimerkit ja -protokollat, antaen sinun lisätä minkä tahansa laitteen HomeKitiin ilman laitteiston vaihtamista.
Web-asetusten käyttöliittymä
Homebridge Config UI X tarjoaa selainpohjaisen käyttöliittymän laajennusten asentamiseen, laitteiden hallintaan ja lokien tarkasteluun ilman komentorivikäyttöä.
Alasiltatila
Eristä liitännäiset erillisiin alisiltoihin estääksesi yhden virheellisesti toimivan liitännäisen kaatamasta koko HomeKit-asetustasi.
Automaattiset lisäosapäivitykset
Löydä, asenna ja päivitä laajennuksia suoraan verkkokäyttöliittymästä pitääksesi laiteintegraatiot ajan tasalla ilman manuaalisia SSH-istuntoja.
Varmuuskopiointi ja palautus
Sisäänrakennettu varmuuskopiointitoiminto suojaa laajennusmäärityksesi ja HomeKit-pariliitostietosi vahingossa tapahtuvalta katoamiselta.
Homebridge – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse isännöityyn n8n-instanssiini, enkä voisi olla enempää vaikuttunut. Tukitiimin Kodee ja Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.
Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.
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