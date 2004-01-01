Ota ONLYOFFICE Docs käyttöön yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity verkkotoimistopaketti, jossa on Word-, Excel- ja PowerPoint-tiedostojen reaaliaikainen yhteismuokkaus selaimessasi.
ONLYOFFICE Docs – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
ONLYOFFICE Docs – mitä sillä voi rakentaa?
ONLYOFFICE Docs (Document Server) on avoimen lähdekoodin verkkopohjainen toimisto-ohjelmistopaketti, joka tuo selaimessa tapahtuvan DOCX-, XLSX-, PPTX-, ODT-, ODS-, ODP-, PDF- ja muiden tiedostomuotojen yhteistyöpohjaisen muokkauksen omalle palvelimellesi. Se tarjoaa pikselintarkan Microsoft Office -muodon yhteensopivuuden, mikä tekee siitä saumattoman korvaajan pilvitoimisto-työkaluille ilman, että asiakirjasi altistuvat kolmannen osapuolen palveluille.
ONLYOFFICE Docsin itseisännöinti asettaa asiakirjojen yksityisyyden etusijalle – tiedostot eivät koskaan poistu infrastruktuuristasi. Se integroituu Nextcloudin, ownCloudin, Seafile-palvelun ja kymmenien muiden alustojen kanssa virallisten liittimien kautta, ja käyttää JWT-tunnuksen suojausta API-yhteyden suojaamiseen. Community Edition tukee jopa 20 samanaikaista muokkausyhteyttä maksutta.
ONLYOFFICE Docs – tärkeimmät ominaisuudet
Reaaliaikainen yhteistyö
Useat käyttäjät voivat muokata samanaikaisesti asiakirjoja, laskentataulukoita ja esityksiä reaaliaikaisen kohdistimen seurannan, kommenttien ja muutosten seurannan avulla.
MS Office -yhteensopivuus
Avaa, muokkaa ja tallenna DOCX-, XLSX- ja PPTX-tiedostoja tarkasti – ilman muodonmuutosvirheitä tai asettelun muutoksia.
Moniformaattituki
Tukee DOCX, ODT, XLSX, ODS, PPTX, ODP, CSV, PDF ja muita asiakirjoja, taulukkolaskentaa ja esitysohjelmia.
JWT API -tietoturva
JSON Web Token -validointi turvaa jokaisen API-pyynnön varmistaen, että vain valtuutetut integraatiot ja käyttäjät voivat käyttää asiakirjapalvelinta.
Nextcloud ja Seafile -integraatio
Viralliset liittimet Nextcloudille, ownCloudille, Seafilelle ja yli 40 muulle alustalle muuttavat ONLYOFFICE Docsin valmiiksi yhteistyöpohjaiseksi muokkaustaustajärjestelmäksi.
PDF-editori ja lomakkeet
Muokkaa PDF-tiedostoja ja luo täytettäviä PDF-lomakkeita suoraan selaimessa ilman lisäohjelmistoja tai laajennuksia.
ONLYOFFICE Docs – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.
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