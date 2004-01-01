ONLYOFFICE Docs (Document Server) on avoimen lähdekoodin verkkopohjainen toimisto-ohjelmistopaketti, joka tuo selaimessa tapahtuvan DOCX-, XLSX-, PPTX-, ODT-, ODS-, ODP-, PDF- ja muiden tiedostomuotojen yhteistyöpohjaisen muokkauksen omalle palvelimellesi. Se tarjoaa pikselintarkan Microsoft Office -muodon yhteensopivuuden, mikä tekee siitä saumattoman korvaajan pilvitoimisto-työkaluille ilman, että asiakirjasi altistuvat kolmannen osapuolen palveluille.

ONLYOFFICE Docsin itseisännöinti asettaa asiakirjojen yksityisyyden etusijalle – tiedostot eivät koskaan poistu infrastruktuuristasi. Se integroituu Nextcloudin, ownCloudin, Seafile-palvelun ja kymmenien muiden alustojen kanssa virallisten liittimien kautta, ja käyttää JWT-tunnuksen suojausta API-yhteyden suojaamiseen. Community Edition tukee jopa 20 samanaikaista muokkausyhteyttä maksutta.