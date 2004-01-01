Mail-Archiver on avoimen lähdekoodin sähköpostin arkistointi- ja hakuympäristö, joka on rakennettu ASP.NET Corella ja PostgreSQL:llä. Se yhdistää IMAP- ja Microsoft 365 -tileihin Graph API:n kautta synkronoiden sähköpostit automaattisesti määritettävän aikataulun mukaisesti, jotta sinulla on aina haettavissa oleva, paikallinen kopio jokaisesta viestistä ja liitteestä.

Sähköpostiarkiston itseisännöinti antaa sinulle täyden hallinnan vaatimustenmukaisuudesta, tarkastuspoluista ja pitkäaikaisesta tallennuksesta – ei kolmannen osapuolen pilviyhteyttä, ei postilaatikkokohtaisia maksuja eikä riippuvuutta sähköpostipalveluntarjoajasi säilytyskäytännöstä. Sähköpostit voidaan viedä .mbox- tai .eml-arkistoina, palauttaa mihin tahansa postilaatikkoon tai hakea sekunneissa vuosien historiasta.