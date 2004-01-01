Asenna Mail-Archiver yhdellä napsautuksella.
Itseisännöity sähköpostin arkistointialusta, joka yhdistyy mihin tahansa IMAP- tai Microsoft 365 -postilaatikkoon ja säilyttää jokaisen viestin paikallisesti.
Mail-Archiver – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Mail-Archiver – mitä sillä voi rakentaa?
Mail-Archiver on avoimen lähdekoodin sähköpostin arkistointi- ja hakuympäristö, joka on rakennettu ASP.NET Corella ja PostgreSQL:llä. Se yhdistää IMAP- ja Microsoft 365 -tileihin Graph API:n kautta synkronoiden sähköpostit automaattisesti määritettävän aikataulun mukaisesti, jotta sinulla on aina haettavissa oleva, paikallinen kopio jokaisesta viestistä ja liitteestä.
Sähköpostiarkiston itseisännöinti antaa sinulle täyden hallinnan vaatimustenmukaisuudesta, tarkastuspoluista ja pitkäaikaisesta tallennuksesta – ei kolmannen osapuolen pilviyhteyttä, ei postilaatikkokohtaisia maksuja eikä riippuvuutta sähköpostipalveluntarjoajasi säilytyskäytännöstä. Sähköpostit voidaan viedä .mbox- tai .eml-arkistoina, palauttaa mihin tahansa postilaatikkoon tai hakea sekunneissa vuosien historiasta.
Mail-Archiver – tärkeimmät ominaisuudet
IMAP ja M365-synkronointi
Arkistoi sähköpostit automaattisesti mistä tahansa IMAP- tai Microsoft 365 -postilaatikosta mukautettavan aikataulun mukaisesti, pitäen paikallisen kopiosi aina ajan tasalla.
Koko tekstin haku
Hae kaikista arkistoiduista sähköposteista ja liitteistä välittömästi, suodattimilla lähettäjän, aikavälin ja postilaatikon mukaan.
Vie ja palauta
Vie kokonaisia postilaatikoita .mbox- tai pakattuina .eml-tiedostoina, tai palauta valitut sähköpostit mihin tahansa kohdepostilaatikkoon.
Monikäyttäjäoikeus
Hallitse useita käyttäjiä Admin-, Self Manager- ja Standard-rooleilla, joilla kullakin on tilikohtaiset käyttöoikeudet ja täydellinen pääsyloki.
Säilytyskäytännöt
Poista sähköpostit automaattisesti lähdepostipalvelimelta asetetun päivien määrän kuluttua pitäen paikallisen arkiston ennallaan.
MBox- ja EML-tuonti
Tuo olemassa olevat .mbox- tai .eml-arkistot (enintään 10 Gt) siirtääksesi ne pois muista sähköpostiohjelmista tai arkistointityökaluista.
Mail-Archiver – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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