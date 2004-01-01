Ota Grist käyttöön yhden napsautuksen asennuksella.
Avoimen lähdekoodin taulukkolaskenta- ja tietokantahybridi itse ylläpidettävänä Airtable-vaihtoehtona.
Grist – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Grist – mitä sillä voi rakentaa?
Grist on avoimen lähdekoodin relaatiotaulukkolaskentaohjelma, joka yhdistää taulukkolaskentaohjelmien tuttuuden tietokantojen tehoon. Tiimit käyttävät sitä tietojen järjestämiseen, mukautettujen näkymien rakentamiseen, hallintapaneelien luomiseen ja interaktiivisten sovellusten suunnitteluun ilman koodin kirjoittamista, mikä tekee siitä monipuolisen itseisännöidyn vaihtoehdon Airtablelle.
Python-kaavojen, yksityiskohtaisten käyttöoikeuksien, REST-rajapinnan ja mukautettujen widgettien avulla Grist antaa sekä teknisille että ei-teknisille käyttäjille mahdollisuuden rakentaa kehittyneitä datasovelluksia. Tämä malli sisältää PostgreSQL:n luotettavaan tiedontallennukseen, Redisin suorituskyvyn välimuistiin ja Traefik HTTPS -reitityksen turvalliseen tiimikäyttöön.
Grist – tärkeimmät ominaisuudet
Relationaalinen tietomalli
Yhdistä taulukoita viitteiden ja hakujen avulla kuten tietokannassa, säilyttäen samalla laskentataulukon tutun muokkauskokemuksen.
Python-kaavat
Käytä täyttä Pythonia laskelmiin ja tiedonmuunnoksiin rajoitettujen taulukkolaskentaohjelmien kaavakielien sijaan.
Mukautetut näkymät & asettelut
Luo korttinäkymiä, kaavioita, kalentereita ja mukautettuja widget-asetteluja visualisoidaksesi ja ollaksesi vuorovaikutuksessa tietojesi kanssa millä tahansa tavalla.
Hienojakoinen pääsynhallinta
Aseta käyttöoikeudet asiakirja-, taulukko-, sarake- ja rivitasolla tarkan hallinnan saavuttamiseksi tiimiyhteistyössä ja tietojen näkyvyydessä.
REST API -integraatio
Täysi API-käyttöoikeus mahdollistaa tietotoimintojen lukemisen, kirjoittamisen ja automatisoinnin saumattomaan integrointiin ulkoisten työkalujen kanssa.
Grist – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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