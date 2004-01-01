Ota Datasette käyttöön yhden napsautuksen asennuksena.
Avoimen lähdekoodin työkalu SQLite-tietokantojen tutkimiseen, julkaisemiseen ja jakamiseen interaktiivisina verkkosivustoina ja API-rajapintoina.
Datasette – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Datasette – mitä sillä voi rakentaa?
Datasette on avoimen lähdekoodin monitoimityökalu datan tutkimiseen ja julkaisemiseen. Se ottaa SQLite-tietokantatiedostot ja muuntaa ne välittömästi interaktiivisiksi, haettaviksi verkkosivustoiksi sisäänrakennetulla JSON API:lla – ilman taustajärjestelmän ohjelmointia. Toimittajat, tutkijat ja datatiimit käyttävät Datasetteä jakaakseen tietokokonaisuuksia julkisesti, rakentaakseen datalähtöisiä sovelluksia ja prototyyppejä analytiikan hallintapaneeleista ilman monimutkaisen infrastruktuurin hallintaa.
Datasette-palvelun itseisännöinti omalla VPS:llä pitää arkaluonteiset tietokokonaisuudet täysin hallinnassasi, mahdollistaa mukautettujen lisäosien asentamisen visualisointia ja todennusta varten, ja antaa sinulle pysyvän, jaettavan URL-osoitteen jokaiselle kyselylle ja taulukkonäkymälle, jonka tietosi sisältävät.
Datasette – tärkeimmät ominaisuudet
Välitön datan julkaisu
Pudota mikä tahansa SQLite-tietokantatiedosto data-volyymiin, ja Datasette tarjoaa sen välittömästi selattavana ja haettavana verkkosivustona.
Sisäänrakennettu JSON API
Jokainen taulukko, kysely ja rivi on automaattisesti käytettävissä JSON API -päätepisteenä, mikä tekee sovellusten rakentamisesta tietojesi päälle helppoa.
Tehokas SQL-selain
Suorita mielivaltaisia SQL-kyselyitä suoraan selaimessa interaktiivisella kyselyeditorilla ja muotoilluilla tulostaulukoilla.
Lisäosaekosysteemi
Laajenna Datasetteä yli 100 yhteisön laajennuksella kaavioita, karttoja, todennusta, kokotekstihakua ja mukautettuja vientimuotoja varten.
Fasettiselailu
Automaattisesti luodut fasetit ja suodattimet antavat käyttäjien porautua suuriin tietoaineistoihin kirjoittamatta yhtään SQL-koodia.
Datasette – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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