Datasette on avoimen lähdekoodin monitoimityökalu datan tutkimiseen ja julkaisemiseen. Se ottaa SQLite-tietokantatiedostot ja muuntaa ne välittömästi interaktiivisiksi, haettaviksi verkkosivustoiksi sisäänrakennetulla JSON API:lla – ilman taustajärjestelmän ohjelmointia. Toimittajat, tutkijat ja datatiimit käyttävät Datasetteä jakaakseen tietokokonaisuuksia julkisesti, rakentaakseen datalähtöisiä sovelluksia ja prototyyppejä analytiikan hallintapaneeleista ilman monimutkaisen infrastruktuurin hallintaa.

Datasette-palvelun itseisännöinti omalla VPS:llä pitää arkaluonteiset tietokokonaisuudet täysin hallinnassasi, mahdollistaa mukautettujen lisäosien asentamisen visualisointia ja todennusta varten, ja antaa sinulle pysyvän, jaettavan URL-osoitteen jokaiselle kyselylle ja taulukkonäkymälle, jonka tietosi sisältävät.