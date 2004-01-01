Asenna Apprise API yhden napsautuksen asennuksella.
Yhtenäinen REST-ilmoitusyhdyskäytävä, joka lähettää hälytyksiä yli 120 palveluun, mukaan lukien Slack, Discord, sähköposti ja mobiili push-ilmoitukset.
Apprise API – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Apprise API – mitä sillä voi rakentaa?
Apprise API on kevyt REST-mikropalvelu, joka käärii Apprise Notification Libraryn, antaen mille tahansa sovellukselle yhden päätepisteen tavoittaa yli 120 ilmoitusalustaa samanaikaisesti. Sen sijaan, että ylläpitäisit erillisiä integraatioita Slackille, Discordille, PagerDutylle, sähköpostille ja mobiili-pushille jokaisessa käyttämässäsi palvelussa, määrität kohteet kerran Apprise API:ssa ja reitität ilmoitukset niihin kaikkiin yhdellä HTTP-kutsulla.
Apprise API:n itseisännöinti pitää ilmoitusten reitityslogiikan ja kaikki arkaluontoiset webhook-tunnukset omassa infrastruktuurissasi sen sijaan, että ne kulkisivat kolmannen osapuolen yhdistäjän kautta. Tilallinen konfigurointitila säilyttää ilmoituspäätepisteesi ja -mallisi uudelleenkäynnistysten välillä, kun taas sisäänrakennettu verkkokäyttöliittymä antaa sinun testata ja hallita kohteita ilman koodin kirjoittamista.
Apprise API – tärkeimmät ominaisuudet
120+ ilmoituspalvelua
Yhdistä Slackiin, Discordiin, Microsoft Teamsiin, PagerDutyyn, Pushoveriin, sähköpostiin ja kymmeniin muihin yhden yhtenäisen API:n kautta, poistaen tarpeen ylläpitää erillisiä integraatioita palvelukohtaisesti.
Tilallinen kokoonpano
Tallenna ilmoitusten päätepisteet ja mallit pysyvästi, jotta voit viitata niihin tunnisteen avulla useissa sovelluksissa toistamatta yhteystietoja jokaisessa pyynnössä.
Tunnisteet ja reititys
Järjestä ilmoituskohteet nimettyihin ryhmiin ja lähetä kohdennettuja hälytyksiä oikealle yleisölle — päivystäville insinööreille, tietylle tiimikanavalle tai kaikille kanaville kerralla — yhdellä tunnisteella.
Sisäänrakennettu verkkokäyttöliittymä
Määritä, testaa ja hallinnoi ilmoituspäätepisteitä selaimella toimivan käyttöliittymän kautta, jotta muut kuin kehittäjät voivat määrittää uusia kohteita koskematta suoraan REST-rajapintaan.
Liitetuki
Lähetä tiedostoja, kuvia ja lokikatkelmia ilmoitusviestien mukana, mikä tekee hälytyksistä toimivampia sisällyttämällä tarvittavat todisteet välittömään diagnosointiin ja reagointiin.
Apprise API – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
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