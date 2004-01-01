Apprise API on kevyt REST-mikropalvelu, joka käärii Apprise Notification Libraryn, antaen mille tahansa sovellukselle yhden päätepisteen tavoittaa yli 120 ilmoitusalustaa samanaikaisesti. Sen sijaan, että ylläpitäisit erillisiä integraatioita Slackille, Discordille, PagerDutylle, sähköpostille ja mobiili-pushille jokaisessa käyttämässäsi palvelussa, määrität kohteet kerran Apprise API:ssa ja reitität ilmoitukset niihin kaikkiin yhdellä HTTP-kutsulla.

Apprise API:n itseisännöinti pitää ilmoitusten reitityslogiikan ja kaikki arkaluontoiset webhook-tunnukset omassa infrastruktuurissasi sen sijaan, että ne kulkisivat kolmannen osapuolen yhdistäjän kautta. Tilallinen konfigurointitila säilyttää ilmoituspäätepisteesi ja -mallisi uudelleenkäynnistysten välillä, kun taas sisäänrakennettu verkkokäyttöliittymä antaa sinun testata ja hallita kohteita ilman koodin kirjoittamista.