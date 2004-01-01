Resilio Sync on BitTorrent-protokollaan perustuva vertaisverkon tiedostojen synkronointipalvelu, joka julkaistiin alun perin nimellä BitTorrent Sync. Se siirtää tiedostoja suoraan laitteidesi välillä salatun P2P-kanavan kautta lataamatta mitään pilvipalveluntarjoajalle — VPS-palvelimesi, pöytäkoneesi, kannettavasi ja puhelimesi jakavat kansion vaihtamalla kryptografisia jakamisavaimia ja pitävät sitten kansion synkronoituna tiedostojen muuttuessa.

Resilio Syncin itseisännöinti VPS-palvelimella antaa sinulle jatkuvasti päällä olevan synkronointikumppanin, joka säilyttää jaettujen kansioidesi kanonisen kopion ja hyväksyy saapuvat muutokset miltä tahansa muulta jaon laitteelta mihin aikaan päivästä tahansa — ilman kaupallisten pilvisynkronointipalveluiden kaistanleveysrajoituksia, tiedostokokorajoituksia tai toistuvia maksuja.