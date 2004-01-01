Asenna Resilio Sync yhden napsautuksen asennuksella.
Vertaisverkkoon perustuva tiedostojen synkronointi työpöytäkoneiden, palvelimien ja mobiililaitteiden välillä ilman pilvipalvelun välittäjää.
Resilio Sync – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
Resilio Sync – mitä sillä voi rakentaa?
Resilio Sync on BitTorrent-protokollaan perustuva vertaisverkon tiedostojen synkronointipalvelu, joka julkaistiin alun perin nimellä BitTorrent Sync. Se siirtää tiedostoja suoraan laitteidesi välillä salatun P2P-kanavan kautta lataamatta mitään pilvipalveluntarjoajalle — VPS-palvelimesi, pöytäkoneesi, kannettavasi ja puhelimesi jakavat kansion vaihtamalla kryptografisia jakamisavaimia ja pitävät sitten kansion synkronoituna tiedostojen muuttuessa.
Resilio Syncin itseisännöinti VPS-palvelimella antaa sinulle jatkuvasti päällä olevan synkronointikumppanin, joka säilyttää jaettujen kansioidesi kanonisen kopion ja hyväksyy saapuvat muutokset miltä tahansa muulta jaon laitteelta mihin aikaan päivästä tahansa — ilman kaupallisten pilvisynkronointipalveluiden kaistanleveysrajoituksia, tiedostokokorajoituksia tai toistuvia maksuja.
Resilio Sync – tärkeimmät ominaisuudet
Suora vertaisverkkosynkronointi
Salattu tiedostonsiirto laitteidesi välillä P2P-kanavan kautta — tietosi eivät koskaan ole kolmannen osapuolen palvelimella.
Ei tiedostokokorajoituksia
Synkronoi mielivaltaisen kokoisia tiedostoja ja kansioita ilman kaupallisten pilvipalveluiden rajoituksia — vain tallennustilasi ja kaistanleveyssi ovat tärkeitä.
Valikoiva synkronointi
Valitse kansioittain, mitkä laitteet saavat koko sisällön ja mitkä käyttävät tilaussuoratoistoa, jotta puhelinten ei tarvitse peilata kokonaisia kirjastoja.
Jaa avaimet ja linkit
Vain luku-, luku-kirjoitus- ja kertakäyttöisen linkin jakamistilat antavat sinun hallita tarkasti, mitä jokainen kutsuttu käyttäjä voi tehdä jaetun kansion kanssa.
Natiivisovellukset eri alustoilla
Ensimmäisen osapuolen asiakasohjelmat Windowsille, macOS:lle, Linuxille, iOS:lle, Androidille ja NAS-järjestelmille tarkoittavat, että jokainen laite puhuu samaa protokollaa natiivisti.
Resilio Sync – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
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