SigNoz on täyden pinon avoimen lähdekoodin observointialusta, joka on rakennettu natiivisti OpenTelemetryn päälle. Se korvaa useita erillisiä työkaluja – jäljityksen taustaohjelman, mittareiden tallennustilan ja lokien kerääjän – yhdellä sovelluksella, joka korreloi kaikki kolme signaalia yhdessä käyttöliittymässä. Insinöörit voivat siirtyä hitaasta jäljityksestä suoraan liittyviin lokeihin ja infrastruktuurin mittareihin vaihtamatta välilehtiä tai yhdistämättä tietoja manuaalisesti.

Toisin kuin SaaS APM -toimittajat, SigNozin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kaikki telemetriatiedot hallitsemassasi infrastruktuurissa, ilman kolmannen osapuolen asettamia paikkakohtaisia hintoja tai tietojen säilytysrajoituksia. ClickHouse-tallennusmoottori tekee kyselyistä nopeita jopa suurilla sisäänottovolyymeillä, ja natiivi OpenTelemetry-tuki tarkoittaa, että kaikki OTel-instrumentoidut palvelut lähettävät tietoja ilman toimittajakohtaisia SDK:ita.