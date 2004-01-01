Asenna SigNoz yhden napsautuksen asennuksena.
OpenTelemetry-natiivi APM, joka yhdistää hajautetut jäljitykset, metriikat ja lokit yhden avoimen lähdekoodin alustan alle.
SigNoz – valitse sopiva VPS-paketti
Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta
SigNoz – mitä sillä voi rakentaa?
SigNoz on täyden pinon avoimen lähdekoodin observointialusta, joka on rakennettu natiivisti OpenTelemetryn päälle. Se korvaa useita erillisiä työkaluja – jäljityksen taustaohjelman, mittareiden tallennustilan ja lokien kerääjän – yhdellä sovelluksella, joka korreloi kaikki kolme signaalia yhdessä käyttöliittymässä. Insinöörit voivat siirtyä hitaasta jäljityksestä suoraan liittyviin lokeihin ja infrastruktuurin mittareihin vaihtamatta välilehtiä tai yhdistämättä tietoja manuaalisesti.
Toisin kuin SaaS APM -toimittajat, SigNozin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kaikki telemetriatiedot hallitsemassasi infrastruktuurissa, ilman kolmannen osapuolen asettamia paikkakohtaisia hintoja tai tietojen säilytysrajoituksia. ClickHouse-tallennusmoottori tekee kyselyistä nopeita jopa suurilla sisäänottovolyymeillä, ja natiivi OpenTelemetry-tuki tarkoittaa, että kaikki OTel-instrumentoidut palvelut lähettävät tietoja ilman toimittajakohtaisia SDK:ita.
SigNoz – tärkeimmät ominaisuudet
Hajautettu jäljitys
Visualisoi päästä päähän -pyyntövirrat palveluiden välillä liekkikaavioiden, span-tietojen ja P50/P95/P99-viiveen erittelyjen avulla.
Mittareiden valvonta
Kerää ja kysy infrastruktuuri- ja sovellusmittareita OpenTelemetryn kautta, sisäänrakennetuilla hallintapaneeleilla ja hälytyssäännöillä.
Lokienhallinta
Keskitä lokit kaikista palveluista, suodata jäljityskontekstin mukaan ja suorita kokotekstihakuja ilman erillistä lokituspinoa.
Korreloidut signaalit
Siirry hitaasta jäljityksestä korreloituihin lokeihin ja isäntämittareihin yhdellä napsautuksella — ei manuaalista korrelaatiota erillisten työkalujen välillä.
OpenTelemetry-natiivi
Mikä tahansa OTel SDK:illa jo instrumentoitu palvelu lähettää tiedot SigNoziin välittömästi, ilman toimittajalukitusta tai mukautettuja agentteja.
Sisäänrakennettu hälytys
Määritä kynnysarvo- ja poikkeamahälytykset mille tahansa mittarille tai jäljityssignaalille ja reititä ilmoitukset Slackiin, PagerDutyyn tai webhookeihin.
SigNoz – miksi käyttää Hostingerissa?
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Julkaise yhdellä klikkauksella
Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.
Turvallisuutta, johon voit luottaa
Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.
Sisäänrakennettu Docker-hallinta
Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.
Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa
Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.
Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀
Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.
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