Jopa 69 % alennus SigNoz tuotteelle

Asenna SigNoz yhden napsautuksen asennuksena.

OpenTelemetry-natiivi APM, joka yhdistää hajautetut jäljitykset, metriikat ja lokit yhden avoimen lähdekoodin alustan alle.

Julkaise sovelluksesi välittömästi
Ilmaiset automaattiset viikoittaiset varmuuskopiot
AI:n hallinnoima VPS
10,99/kk
Valitse paketti
30 päivän tyytyväisyystakuu
Asenna SigNoz yhden napsautuksen asennuksena.

SigNoz – valitse sopiva VPS-paketti

69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus
69 % alennus
KVM 4
35,99
10,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 27,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
4 vCPU-ydintä
16 Gt RAM
200 Gt NVMe-levytilaa
16 Tt siirtonopeus
66 % alennus
KVM 8
64,99
21,99/kk
Valitse paketti
Uusitaan hintaan 49,99 €/kk 2 vuoden ajaksi. Peruuta milloin tahansa.
8 vCPU-ydintä
32 Gt RAM
400 Gt NVMe-levytilaa
32 Tt siirtonopeus

Jokainen paketti sisältää kaiken tarvitsemasi ja paljon muuta

Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi
Docker Manager
Nopea pääsy konttilokeihin
Yhden klikkauksen päivitykset
AMD EPYC -prosessorit
NVMe SSD -tallennustila
1 Gbps:n verkon nopeus
Julkinen API
Maailmanlaajuiset palvelinkeskukset
Ilmainen domain vuodeksi

Kaikki paketit maksetaan etukäteen. Kuukausihinta on kokonaispaketin hinta jaettuna paketin kuukausien määrällä.

SigNoz – mitä sillä voi rakentaa?

SigNoz on täyden pinon avoimen lähdekoodin observointialusta, joka on rakennettu natiivisti OpenTelemetryn päälle. Se korvaa useita erillisiä työkaluja – jäljityksen taustaohjelman, mittareiden tallennustilan ja lokien kerääjän – yhdellä sovelluksella, joka korreloi kaikki kolme signaalia yhdessä käyttöliittymässä. Insinöörit voivat siirtyä hitaasta jäljityksestä suoraan liittyviin lokeihin ja infrastruktuurin mittareihin vaihtamatta välilehtiä tai yhdistämättä tietoja manuaalisesti.

Toisin kuin SaaS APM -toimittajat, SigNozin itseisännöinti omalla VPS:lläsi pitää kaikki telemetriatiedot hallitsemassasi infrastruktuurissa, ilman kolmannen osapuolen asettamia paikkakohtaisia hintoja tai tietojen säilytysrajoituksia. ClickHouse-tallennusmoottori tekee kyselyistä nopeita jopa suurilla sisäänottovolyymeillä, ja natiivi OpenTelemetry-tuki tarkoittaa, että kaikki OTel-instrumentoidut palvelut lähettävät tietoja ilman toimittajakohtaisia SDK:ita.

Aloita tästä
{name} – mitä sillä voi rakentaa?

SigNoz – tärkeimmät ominaisuudet

Hajautettu jäljitys

Visualisoi päästä päähän -pyyntövirrat palveluiden välillä liekkikaavioiden, span-tietojen ja P50/P95/P99-viiveen erittelyjen avulla.

Mittareiden valvonta

Kerää ja kysy infrastruktuuri- ja sovellusmittareita OpenTelemetryn kautta, sisäänrakennetuilla hallintapaneeleilla ja hälytyssäännöillä.

Lokienhallinta

Keskitä lokit kaikista palveluista, suodata jäljityskontekstin mukaan ja suorita kokotekstihakuja ilman erillistä lokituspinoa.

Korreloidut signaalit

Siirry hitaasta jäljityksestä korreloituihin lokeihin ja isäntämittareihin yhdellä napsautuksella — ei manuaalista korrelaatiota erillisten työkalujen välillä.

OpenTelemetry-natiivi

Mikä tahansa OTel SDK:illa jo instrumentoitu palvelu lähettää tiedot SigNoziin välittömästi, ilman toimittajalukitusta tai mukautettuja agentteja.

Sisäänrakennettu hälytys

Määritä kynnysarvo- ja poikkeamahälytykset mille tahansa mittarille tai jäljityssignaalille ja reititä ilmoitukset Slackiin, PagerDutyyn tai webhookeihin.

SigNoz – miksi käyttää Hostingerissa?

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Julkaise yhdellä klikkauksella

Saat sovelluksesi käyttökuntoon välittömästi esimääritetyllä asetuksella. Ei manuaalista asennusta tai monimutkaisia asennusvaiheita.

Julkaise yhdellä klikkauksella

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Pidä sovelluksesi suojattuina sisäänrakennetulla palomuurilla, DDoS-suojauksella ja jatkuvalla valvonnalla.

Turvallisuutta, johon voit luottaa

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Käytä ja hallinnoi useita Docker-kontteja yhdestä paikasta. Ota käyttöön, päivitä ja valvo projektejasi helposti.

Sisäänrakennettu Docker-hallinta

Suositeltu palvelinsijainti:

Tarkistetaan...

Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Valitse palvelimen sijainti läheltä yleisöäsi parantaaksesi latausnopeuksia. Meillä on palvelinkeskuksia Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.
Aloita tästä
Julkaise paikallisesti. Kasva globaalisti.

Docker-virtuaalipalvelin, johon voit luottaa

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Olen uskomattoman tyytyväinen Hostingerin virtuaalipalvelimeen! Käyttöaika on jatkuvasti huippuluokkaa, mikä pitää sivustoni sujuvasti toiminnassa. Aina kun olen tarvinnut apua, sen tekninen tukitiimi on ollut nopea, asiantunteva ja aidosti avulias.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Kaikki hoituu sujuvasti Hostingerin, AI-chatbotin + ihmisasiakaspalvelijachatin kanssa, jos AI ei osaa ratkaista kysymystäni. VPS toimii moitteettomasti. Kiitos kehitystiimille ja kaikille muille asianosaisille. Jatkakaa samaan malliin 🚀

Noel
Noel

Vihdoinkin virtuaalipalvelinyritys, joka osaa asiansa! Hyvä hinta-laatusuhde. Erinomainen portaali, joka kunnioittaa käyttäjiensä aikaa. Saumattomat varmuuskopiot. Hyvä tuki. Luotettava. Tuntuu erittäin vankalta.

Omkar
Omkar

Otin yhteyttä Hostingerin tukeen menetettyäni pääsyn itse ylläpidettyyn n8n-instanssiini ja olen todella vaikuttunut. Kodee ja tukitiimin Mohammad olivat uskomattoman kärsivällisiä ja perusteellisia.

Sylvain
Sylvain

Suuret kiitokset Carlalle avusta tässä N8N-päivityksessä Hostingerin VPS:lläni. Ammattitaitoista ja asiantuntevaa, kiitos vielä kerran Carla.

Herriman
Herriman

Hostinger VPS on kerrassaan erinomainen. Se toimii aina. Se on aina nopea ja vakaa eikä koskaan kaadu.

Martin K
Martin K

Yritys on loistava. Olen erittäin tyytyväinen sen kautta käyttämiini palveluihin. Ne eivät ole yhtä kalliita kuin joissain paikoissa, ja tarjolla on todella hyvät VPS-kokoonpanot ja hinnoittelupaketit.

30 päivän tyytyväisyystakuu

Kokeile ilman riskejä 30 päivän tyytyväisyystakuumme turvin. Katso lisätiedot hyvityskäytännöstämme.

Aloita tästä

Tutustu muihin käyttöönotettaviin sovelluksiin

Uptime Kuma

Uptime Kuma

Uptime Kuma on kaunis, itse isännöity valvontatyökalu

Valitse
Alerta

Alerta

Avoimen lähdekoodin hälytystenhallinta-alusta valvontahälytysten yhdistämiseen

Valitse
Apache Druid

Apache Druid

Reaaliaikainen analytiikkatietokanta alle sekunnin OLAP-kyselyihin suoratoistotapahtumadatasta

Valitse
Katso kaikki sovellukset

Huolehdimme yksityisyydestäsi

Tämä sivusto käyttää evästeitä, joita käytetään sivuston virheettömän toiminnan varmistamiseksi, tiedon saamiseksi vuorovaikutuksestasi sivuston kanssa sekä markkinointitarkoituksiin. Suostumuksellasi hyväksyt evästeiden tallentamisen laitteellesi mainosten kohdentamiseksi ja personoimiseksi sekä analyysitarkoituksiin tavalla, joka on eritelty evästekäytännössämme.